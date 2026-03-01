彰化婦超商「踩紅包」滑步撿走　歸還辯「以為是自己的」遭法辦

▲婦人在超市內腳踩2000元紅包，失主調閱監視器後報警處理。（圖／警方提供）

記者唐詠絮、葉品辰／ 彰化報導

彰化市一間超市日前發生一起「暗槓紅包」事件，一名婦人購物時發現地上有紅包，竟以腳踩住後「滑步」數公尺再撿走，畫面全被監視器拍下並在網路曝光，引發熱議。警方表示，婦人事後雖主動將紅包送至派出所歸還，但因被害人已提告，全案仍依侵占遺失物罪函送法辦。

警方指出，案件發生於昨(2月28日)中午12時55分，27歲陳姓女子發現3歲女兒的一個2000元紅包遺失，經調閱彰美路一段某超市店內監視器後，發現紅包遭一名陌生女子撿走，向警方報案提告。

從監視器畫面可見，一名身穿藍色上衣、淺色短褲的女子原本在飲料櫃前挑選商品，瞥見腳邊紅包後，先放下手中提籃，以右腳踩住紅包，再以滑步方式移動數步，最後彎腰將紅包撿起帶走，當時一旁補貨員還曾提醒「小姐，你的紅包掉了」，婦人點頭後將紅包拾起離去。

警方表示，39歲簡姓婦人在被害人製作筆錄期間，主動將紅包帶到派出所歸還。她向警方供稱，原以為是老闆給的200元開工紅包，回家打開發現裡面有2000元，才驚覺可能是他人遺失，於是立即送回。不過警方強調，撿拾他人遺失物未立即交付警方或失主，即可能觸犯侵占遺失物罪，本案訊後仍依法函送彰化地檢署偵辦。