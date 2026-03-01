陸外交部發通知撤離伊朗　公布「4大免簽陸路口岸」

記者任以芳／綜合報導

中國外交部今（1）日發出最新通知，提醒在伊朗中國公民盡快撤離，該公告列出四條陸路口岸入境，持中國護照免簽入境。

該通知指出，美國、以色列2月28日對伊朗發動軍事行動。外交部和中國駐伊朗使領館提醒在伊朗中國公民密切關注形勢變化，加強自身安全防範，盡快通過適當方式撤離至安全地區。

▲美軍與以色列軍向伊朗首都德黑蘭發動空襲。（圖／路透）

該通知表示，目前以下撤離通道可通行：

一、陸路入境阿塞拜疆：阿斯塔拉口岸，通行時間9：00—16：00，持中國護照免簽入境；二、陸路入境亞美尼亞：阿加拉克口岸，持中國護照免簽入境；三、陸路入境土耳其：凡省、阿勒、哈卡里口岸，持中國護照免簽入境；四、陸路入境伊拉克：沙拉姆切口岸，需提前辦理電子簽證或在口岸辦理臨時簽證。

通知提醒，上述訊息僅供參考，具體通行條件以實際情況為準。中國駐伊朗及其周邊國家使領館將為中國公民轉移撤離提供必要協助。

另外，中國駐以色列使館於在今天1日清晨也發出登記通知，通知在以中國公民，包括香港、澳門及台灣同胞，應盡快自行轉移至安全地區，或經由邊境口岸撤離至埃及境內。自今日起，使館已開放有意願撤離者的線上登記，並呼籲相關人員務必做好隨時行動的準備，該公告特地納入持有台胞證的台灣人也可登記。