蔣中正逃到台灣「出現白色恐怖」　陳沂：要後人承受仇恨不公平

網紅陳沂近日針對轉型正義與台灣歷史議題發表看法。她回顧台灣從日治時期結束、軍隊來台，再到歷經白色恐怖與後續建設的發展軌跡。她強調大眾確實需要銘記歷史，但讓後代子孫繼續承受祖輩恩怨，是非常不公平的。

回顧政權交替歷程，陳沂指軍隊曾受歡迎

網紅陳沂在臉書粉專上發文表示，二戰日本戰敗撤退後，台灣變成「無主國」，隨後蔣中正便來到台灣。她表示，當時許多人對日本統治不滿，因此軍隊登陸時，受到不少民眾歡迎，相信他們能帶來更好的發展。不過，當局後來為了鞏固政權，進而出現白色恐怖，且白色恐怖不分本省、外省，只要質疑當權者，或被認定有反叛心，就會被消失。

若軍隊沒有抵台，台灣會變成什麼樣子？

陳沂說明，早年蔣中正一心想反攻大陸，所以初期並未打算長久建設，直到意識到無法回去，才著手發展，她也對蔣經國時期的十大建設、工業化與解除黨報禁給予肯定。此外，她提到若當年軍隊未抵台，台灣或許會在許多菁英的努力下，成為更自由民主的地方；但也可能內部建立了專制政權，互相內鬥；也有可能，被共產黨回收。

呼籲銘記歷史軌跡，但後代不該承擔仇恨

不過陳沂也說，歷史的發展終究沒有如果。她強調，身為台灣人，確實需要銘記歷史軌跡，但歷史畢竟已經過去，多年後的現在，若一直將過去的仇恨與恩怨翻出，甚至要求後代子孫去承受祖輩做過的事，這是非常不公平的。她也在留言處表示，這是她的看法，「每個人讀歷史，都能擁有自己的史觀」。