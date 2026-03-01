陸駐以使館撤離登記納台胞證　台灣安全單位籲：別誤上賊船

▲以色列轟炸伊朗首都德黑蘭。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

美國、以色列聯軍對伊朗發動攻擊，區域情勢急遽升溫，伊朗國家電視台今天（1日）證實最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡；而中國駐以色列使館1日凌晨發布撤離通知，持中國護照、台胞證者都可登記。對此，台灣的安全單位官員表示，台灣人員早安排避難，伊朗跟中國軍事合作緊密，不會笨到讓西方世界以為台灣跟中國是一夥的，提醒國人不要誤上賊船，以免帶來自身風險。

中國駐以色列大使館於今（1）日正式發布緊急撤離登記，通知在以中國公民，包括香港、澳門及台灣同胞，應盡快自行轉移至安全地區，或經由邊境口岸撤離至埃及境內。自今日起，使館已開放有意願撤離者的線上登記，並呼籲相關人員務必做好隨時行動的準備，該公告特地納入持有台胞證的台灣人也可登記。

對此，台灣安全單位官員受訪表示，台灣的人員早就安排避難。該官員提醒，伊朗跟中國軍事合作緊密，從導航系統到防空網、飛彈系統，在西方世界眼裡，都是用來對付自己的裝備，現在美國以色列對神權政府發動打擊，中國大使館想撤僑就撤僑，台灣人不會笨到去讓西方世界以為台灣跟中國是一夥的。

安全單位官員指出，伊朗社會近期對於北京強力支持神權政權鎮壓人民的憤怒是扶搖直上的，他提醒國人不要誤上賊船，以免帶來自身風險，且台灣相關人員早就已經在我方單位安排下安全避難。