生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

頂大文組畢業「仍領3、4萬」　他後悔沒選理工科！網：總有出路

▲▼男友,辦公,上班。（圖／pixabay）

▲原PO感嘆文組薪資不高。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

科系選擇可能會影響職涯與薪水，近日一名男網友發文感嘆，文組學生即便擁有頂尖大學學歷，進入職場仍常面臨缺乏專業技能的困境，月薪甚至僅3至4萬元。面對開銷壓力，他十分無奈，更羨慕科技業的優渥待遇，後悔當初沒選讀理工科系。貼文曝光後，引起討論。

名校光環難加分，他嘆文組畢業缺乏一技之長

這名男網友在Dcard上，以「文組畢業的宿命就是薪水永遠的三四萬嗎」為標題發文，提到就算頂尖大學畢業，只要讀中文、歷史或外文等科系，出社會常缺乏一技之長。他指出，這些人多半只能從事保險、保全、房仲、服務生或辦公室職員等工作。

羨慕科技業分紅！他嘆文組畢業低薪、難存錢

原PO坦言，這類工作月薪約3至4萬，若須負擔房租將難以存錢，除非考取公職，薪資才有望提升。他也感嘆，當初若隨便選讀私立理工科系，現在的處境或許就不會如此慘了，文組畢業的薪水，真的永遠就是3、4萬元嗎？

▲▼教授,老師,上班。（示意圖／pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「文組也有輝煌的時候，大概在宋朝，沒辦法，時代問題」、「老實說，真的是當初18歲的時候不會想那麼遠」、「純文組真的慘，金融好一點」、「念書跟出社會，本來就有落差，很多都得重新學起」、「是這樣沒錯，但你隨便選私立理工能畢業嗎？畢業後能在公司生存下去嗎」。

也有網友回應，「不要妄自菲薄，即便科技公司也是需要文組生，像是法務／HR／財務等等，好好問問同儕跟學長姐的經驗，總是會找到一條出路的」、「不要讓你的科系侷限你未來的出路，更沒必要妄自菲薄」、「我是台大外文系畢業，目前在海運業工作，年薪100多萬，薪水比不上科技業，不過我很滿足了。當然進來也是有很多專業要學，但當初入行門檻就是要求英文，給其他文組參考一下」。

更多新聞
