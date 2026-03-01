　
「台灣落後還自以為好？」旅德台妹轟物價貴3倍...兩派戰翻

一名住在德國的女網友批評，台灣物價貴了2至3倍，引起網友論戰，但有人提到，德國超市真的比較便宜，圖為示意圖。（翻攝Pexels圖庫）

▲一名住在德國的女網友批評，台灣物價貴了2至3倍，引發網友論戰。圖為示意圖。（翻攝Pexels圖庫）

圖文／鏡週刊

台灣物價持續上漲，小吃店紛紛調漲價格，讓不少民眾經濟壓力大。就有一名自稱在德國慕尼黑居住5年的女網友在社群平台批評，台灣就是落後還自以為很好，「食物、車子、生活用品的物價，還比德國貴個2、3倍」，此外，德國健保整個用下來也比台灣便宜。貼文一出，引起兩派論戰，有人反擊指出，「別的我不知道，醫療不可能德國贏台灣」；也有人提到，德國的物價也貴，但超市真的比較便宜。

住在慕尼黑5年　批評台灣物價較高

一名女網友日前在Dcard以「台灣就是落後還不給人講」為題發文，她自稱在德國慕尼黑住了5年以上，感想是「台灣就是落後還自以為很好，食物、車子、生活用品的物價還比德國貴個2、3倍，超市的食物，台灣也幾乎都貴三倍。」另外，原PO也批評，台灣以健保自豪，但「德國健保整個用下來也比台灣便宜」。

義大利麵1歐元　可以吃5次以上

此外，原PO指出，去德國前也覺得台灣很好，到了當地發現，高級義大利麵一包不到1歐元，竟然可以吃5次以上，而且超級好吃。她稱讚，在德國就是用很少的錢，能享受到那些「昂貴品牌」。

至於居住環境，原PO提到，在台灣呼吸都會過敏，「自從住過乾淨整潔空氣充滿森林氣息的地方後，我回台灣就完全無法適應。」

網友反駁當地貴到爆　餐廳也不好吃

貼文一出，引發熱議，有人直指德國的物價和健保根本不是這樣看，懷疑原PO活在平行時空？「除了台灣空氣很糟過敏兒一堆沒錯，其他的完全無法認同」、 「別的我不知道，醫療不可能德國贏台灣」、「我在德國念過書，一度電超過台幣10元，汽油一公升超過台幣60元」、「我也住在德國，德國餐廳難吃就算了，又貴到爆」。

德國唯一物價勝出　眾人指是超市

不過，也有在當地居住過，或曾經留學的網友直言，超市物價真的贏台灣，「只有超市便宜，店家超級貴」、「油電德國是真的貴，超市物價真的比台灣低，還有以前我還可以說至少台灣外食便宜，現在久久回台灣一次，發現餐廳價格的漲幅滿驚人的」。


加上「手作、職人」就變貴？網揭餐廳定價暗黑真相　多幾個字成「財富密碼」
台大超商爆「鼠患」！驚見米奇爬過熱水機　業者道歉：已進行消毒
不是搞笑！日本研發三溫暖「護蛋神器」　亞馬遜上架銷量衝第一

