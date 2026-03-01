　
社會 社會焦點 保障人權

「不刺死妳就跟妳姓」家暴男持碎酒瓶追殺女友　鄰居報警救命

▲桃園市龜山區7日發生人夫懷疑曾姓妻子外遇，憤而徒手並持棍棒毆打張妻致死。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲李男恐嚇「刺死妳」毆打同居人，鄰居報警阻悲劇。（圖／示意照與本案無關／Pxhere）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名李姓男子2025年3月31日凌晨因故與陳姓同居女友發生爭執，竟動手毆打對方，還持碎酒瓶追趕，更揚言「今天如果不刺死妳，我就跟妳姓」。所幸鄰居及時報警，警方到場制止，陳女才倖免於難。法院一審依傷害罪判處李男有期徒刑3月，得易科罰金。因雙方事後達成和解，李男提起上訴；二審法官撤銷原判決，改判2月徒刑，得易科罰金，予以緩刑3年。

判決指出，案發當日凌晨2時許，李男因細故對陳女施暴，除徒手毆打外，還持碎酒瓶追趕，並以鍋具、安全帽砸向對方，導致陳女受有頭部鈍挫傷、右眼鈍挫傷併眼周擦挫傷、頸部鈍挫傷、左肩鈍挫傷等傷害。經鄰居報警，員警到場制止，並依家庭暴力之傷害罪嫌將李男移送法辦。

法官審理時，李男坦承犯行，法官審酌其犯後態度，及造成陳女多處傷害等情狀，認定李男涉犯恐嚇危害安全及傷害罪，應依較重之傷害罪論處，一審判處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。

判決結果出爐後，李男與陳女達成和解，取得原諒，並提起上訴。二審法官審酌李男已坦承犯行，且與告訴人成立調解，獲得諒解，認原判決應予撤銷改判，仍依傷害罪判處有期徒刑2月，得易科罰金，考量李男經此偵審程序當知警惕，無再犯之虞，並予以緩刑3年。

ETtoday新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕家庭暴力，請撥打110、113。
防止老人受虐，請撥打110、113。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

