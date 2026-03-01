　
    • 　
>
地方 地方焦點

傳承古禮開智慧！嘉義城隍廟舉辦第八屆公益抓周暨開筆禮

▲▼傳承古禮開智慧！嘉義城隍廟攜手云享文創舉辦第八屆公益抓周暨開筆禮 。（圖／記者翁伊森攝）

▲傳承古禮開智慧！嘉義城隍廟攜手云享文創舉辦第八屆公益抓周暨開筆禮 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地區指標性的文教盛事「第八屆 城隍佑民·文昌護子」公益古禮抓周暨學童開筆禮，今(1)日於嘉義城隍廟隆重登場。本次活動由嘉義城隍廟主辦，並由專業親子教育機構「云享文創《遊Love園親子館》」精心策劃執行。活動不僅延續傳統，更展現了深厚的社會關懷，主辦單位宣布，活動的所有報名費用將全數捐贈給「財團法人嘉義市城隍廟基金會」，轉化為守護弱勢家庭的溫暖力量。

▲▼傳承古禮開智慧！嘉義城隍廟攜手云享文創舉辦第八屆公益抓周暨開筆禮 。（圖／記者翁伊森攝）

在執行單位「云享文創《遊Love園親子館》」的專業設計下，現場布景極具文化底蘊。針對不同成長階段的孩子，設置了象徵跨越成長關卡的儀式。對於即將入學的學童，儀式由「正衣冠」拉開序幕，旨在教導孩子「先正衣冠，後明事理」的道理。

▲▼傳承古禮開智慧！嘉義城隍廟攜手云享文創舉辦第八屆公益抓周暨開筆禮 。（圖／記者翁伊森攝）

在「提筆描紅」環節中，學子們在充滿古樸氣息的卷軸上落筆描繪出一個大大的「人」字。執行單位特別強調，選擇「人」字作為開筆首字，是期許孩子在追求學問之前，先學會堂堂正正做人。

▲▼傳承古禮開智慧！嘉義城隍廟攜手云享文創舉辦第八屆公益抓周暨開筆禮 。（圖／記者翁伊森攝）

本次活動的一大特色是傳統與現代文創的完美結合。嘉義市長黃敏惠與城隍廟董事長賴永川現場展示了由「云享文創」媒合、與經典漫畫 IP 跨界合作的「我的第一本諸葛四郎」精緻禮盒。這款紅色精裝禮盒內含啟蒙教材與文昌紀念品，內盒更印有激勵語錄：「信念帶領你，盡努力把它做到最好」。

▲▼傳承古禮開智慧！嘉義城隍廟攜手云享文創舉辦第八屆公益抓周暨開筆禮 。（圖／記者翁伊森攝）

現場更有「諸葛四郎」大型吉祥物驚喜現身，與穿戴虎帽、虎鞋的小朋友熱情互動合照，讓肅穆的古禮增添了活潑氣息。

▲▼傳承古禮開智慧！嘉義城隍廟攜手云享文創舉辦第八屆公益抓周暨開筆禮 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義城隍廟長期致力於社會公益，本次活動特別強調「公益抓周」的精神。家長為孩子繳納的報名費，將全數撥入城隍廟基金會，用於推動弱勢學童助學金與各項社會福利政策。市長黃敏惠表示，這項舉措讓孩子在人生初期的啟蒙儀式中，就參與了助人的善行，意義非凡。

▲▼傳承古禮開智慧！嘉義城隍廟攜手云享文創舉辦第八屆公益抓周暨開筆禮 。（圖／記者翁伊森攝）

除了動態儀式，現場規畫了「古禮抓周」區，紅毯上擺放算盤、書本、紅龜粿等象徵物品。祭壇上則備有象徵「平平安安」的蘋果與「大吉大利」的橘子供奉神明。參與家庭也紛紛在金色祈福牌上寫下對孩子的期許，掛滿現場，承載著滿滿的父母心與神明的護佑。

▲▼傳承古禮開智慧！嘉義城隍廟攜手云享文創舉辦第八屆公益抓周暨開筆禮 。（圖／記者翁伊森攝）

這場結合傳統禮俗、公益慈善與「云享文創《遊Love園親子館》」專業設計的盛會，在參與家庭的歡笑聲中圓滿結束。嘉義城隍廟透過每年的古禮儀式，不僅保存了珍貴的民俗文化，更讓教育的根基在溫暖的氛圍中深深紮根。

▲▼傳承古禮開智慧！嘉義城隍廟攜手云享文創舉辦第八屆公益抓周暨開筆禮 。（圖／記者翁伊森攝）

02/27 全台詐欺最新數據

