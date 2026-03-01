川普豪賭！空襲伊朗決策內幕曝　白宮簡報警告：高風險高回報

▲ 川普下令攻擊前被告知這是場高風險行動。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普下令對伊朗發動代號「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的大規模空襲前，白宮幕僚據報向他提出一份直白的評估報告，簡報人員形容其為「高風險、高回報」的行動，可能造成重大美軍傷亡，卻也是改變中東地緣政治格局且有利美國的千載難逢機會。

川普坦言英勇美軍可能犧牲 強調是崇高使命

《路透》報導，川普宣布啟動攻擊時便表達對風險的認知，影片聲明中坦言，「英勇的美國英雄可能因此犧牲生命」，但他強調，「我們這麼做不是為了現在，而是為了未來，這是崇高的使命」，更直指伊朗政權47年來不斷要美國去死，發動無止盡的流血與屠殺行動，「我們再也無法容忍這種行為了。」

2003年以來最大風險 川普聽取多名高官簡報

這項決策可說是自2003年入侵伊拉克以來，美國最具風險的軍事行動。消息人士透露，川普在行動前聽取多名官員簡報，包括中情局局長雷克里夫（John Ratcliffe）、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）、國務卿盧比歐及國防部長赫格塞斯。負責中東戰區的中央司令部司令庫柏（Brad Cooper）更於2月26日飛往華府，參與白宮戰情室討論。

伊朗可能飛彈報復 防空系統恐不堪負荷

另一名美國官員指出，白宮在行動前已被告知相關風險，包括伊朗可能以飛彈對區域內多個美軍基地發動報復攻擊，防禦系統可能不堪負荷，伊朗在伊拉克和敘利亞的代理組織也可能攻擊美軍。該官員坦言，儘管美國進行大規模軍事部署，但緊急運往當地的防空系統仍有其極限。

卡內基國際和平基金會專家葛拉耶夫斯基（Nicole Grajewski）警告，衝突結果仍充滿變數，「伊朗反對派相當分裂，目前無法確定民眾是否願意起身反抗。」伊朗革命衛隊已威脅，將鎖定區域內所有美軍基地與利益目標，報復行動將持續至「敵人徹底被擊敗為止」。

專家稱是場豪賭 伊朗飛彈數量遠超美攔截彈

專家警告，伊朗有多種報復選項，包括飛彈攻擊、無人機襲擊及網路戰等手段。前五角大廈中東事務高階官員、前駐以色列大使夏皮洛（Daniel Shapiro）表示，儘管美以發動攻擊，德黑蘭仍有能力造成傷害，「伊朗擁有的彈道飛彈數量遠超過美國的攔截彈，將有部分伊朗武器突破防線」，形容此次行動「是場豪賭」。