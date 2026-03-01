防詐宣導「馬」上開跑！南市警進駐古都馬　大型警察寶寶吸睛

▲台南市警在古都馬現場設置犯罪預防宣導攤位，透過互動遊戲提升民眾防詐意識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南年度運動盛事「2026古都國際半程馬拉松」，1日清晨於永華市政中心熱鬧開跑，20週年賽事吸引逾2萬5千名跑者共襄盛舉。熱血開跑之際，台南市警察局不僅肩負賽道交通疏導與管制重任，更把握人潮齊聚契機，將防詐觀念「馬」上帶進賽場，讓跑者在衝刺終點的同時，也為荷包多上一道防護網。

市警局於現場設置犯罪預防宣導攤位，結合反詐騙、反毒、交通安全及婦幼安全等議題進行宣導，並出動吸睛的大型警察寶寶人偶為跑者加油打氣，成為現場另類焦點。不少民眾在完賽後特地前往攤位參與互動遊戲與有獎徵答，在輕鬆氛圍中學習防詐知識，現場氣氛熱絡。

警方指出，詐騙手法日新月異，為有效提升民眾識詐能力，防詐宣導團在現場解析常見與高發詐騙案件類型，提醒民眾留意詐騙關鍵字、新興話術及常見陷阱，並加強推廣「165打詐儀錶板」網站功能。該平台除提供最新詐騙手法資訊外，現已導入AI智能防詐客服，當民眾遇到可疑來電、訊息或網址時，可即時上線與AI對話，協助判斷是否涉及詐騙風險，並提供具體處置建議，爭取第一時間止損。

台南市警察局局長林國清表示，詐騙犯罪層出不窮，民眾務必隨時提高警覺，凡遇涉及金錢、帳戶或個資等敏感資訊情形，切勿輕信對方指示匯款或面交。若有疑慮，可立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，亦可至就近派出所尋求協助，避免因一時疏忽造成財產損失。

市警局強調，未來將持續結合大型活動與多元場域進行反詐騙宣導，將識詐、防詐觀念深植市民日常生活，讓全民在追求健康運動之餘，也能守護自身財產安全。