明起連3天全台濕答答　後天降溫防較大雨勢

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

周三前，鋒面及華南雲雨區為台灣各地帶來水氣，後天加上東北季風影響，溫度略降，西半部要留意局部較大雨勢，3500公尺以上高山有零星降雪機率。

中央氣象署預報員張承傳表示，周三前受鋒面及華南雲雨區影響，降雨增加，周四水氣逐漸減少。今天受華南雲系東移影響，清晨中部以北及東半部都有降雨，其他地區也有零星雨勢，白天降雨趨緩，北部、東半部、恆春地區及中部山區仍有局部短暫雨，中部平地、南部山區也有零星雨。溫度方面，今天回溫，白天高溫都有25至28度，中南部可達30度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

張承傳指出，明天受到鋒面影響，降雨增多，中部以北有短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中部以北有局部較大雨勢，東半部、南部山區及恆春也有局部短暫陣雨，其他為零星陣雨。周二鋒面通過、華南雲雨區影響，降雨最多，西半部有局部較大雨勢，周三降雨趨緩，北部、東半部、恆春地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地為零星短暫雨。

他表示，周四東北季風減弱，降雨逐漸趨緩，北部、東半部、恆春地區及中南部山區仍有局部降雨。周五東北季風增強，水氣更少，北部、東半部及恆春有局部短暫雨。周六水氣更少，僅基隆北海岸、東半部、恆春地區及北部山區有短暫雨。

溫度方面，他指出，各地今天溫度都有25至28度，明天可回到26至30度。周二東北季風增強，各地轉涼，北部白天高溫17至18度，溫差達10度，南部則為25度左右。周四東北季風減弱，氣溫回升，北部回到23至24度。周五、周六東北季風再影響，北部又轉涼，中南部影響不大。

張承傳也說，今天金門及馬祖、晚間至明天中部以北有局部霧或低雲；周二3500公尺以上高山有零星降雪機率。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）