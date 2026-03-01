　
社會 社會焦點 保障人權

新北男開太慢被叭　以為騎士發「戰鬥邀請」...停車揮刀理論

記者陸運陞／新北報導

新北市鶯歌區昨天（2月28日）傍晚一輛汽車緩速行駛在德昌二街上，遭後方機車騎士按喇叭，汽車駕駛認為對方發起「戰鬥邀請」，隨即停靠路邊理論，一度情緒失控拿出刀械朝騎士揮舞，路過民眾見狀隨即報警，但駕駛早將刀械藏起，當下並未被發現查扣，事後仍被警方尋獲，並依法移送偵辦。

▲高男不滿遭按喇叭，持刀在街頭與對方理論，警方依法送辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲高男持刀在街頭與人理論，警方依法送辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，30歲高姓男子昨天下午5時許，開車行經鶯歌區德昌二街一帶，騎機車跟在後方的19歲的劉姓男子與友人，發現高男行車速度緩慢，不耐煩的對其按喇叭，卻挑起高男敏感神經，認為劉男等人在挑釁，雙方隨即停靠在中正二路上理論，高男卻情緒激動拿出刀械對其揮舞恐嚇。

▲高男不滿遭按喇叭，持刀在街頭與對方理論，警方依法送辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲高男被按喇叭認為遭挑釁，持刀在街頭與對方理論。（圖／記者陸運陞翻攝）

附近民眾見狀隨即撥打110報案，警方迅速趕抵，經勸阻後雙方火氣才較為平緩，並將雙方帶回派出所釐清。警方當下並未在高男身上及車內發現刀械，但經民眾指認，警方調閱監視器，確認有持刀揮舞行為，通知高男到案說明，他才願意交出刀械，警詢後依恐嚇危害安全罪，移送新北地檢署偵辦。

▲高男不滿遭按喇叭，持刀在街頭與對方理論，警方依法送辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方查扣高男當時所持刀械。（圖／記者陸運陞翻攝）

三峽分局強調，針對本起案件已有民眾將相關畫面上傳社群平台，警方均已全程掌握並妥善處置。維護轄區治安、保護市民安全是警方的天職，對於任何街頭暴力或恐嚇行為，警方絕對「零容忍」，必將第一時間強勢介入、嚴辦到底，呼籲民眾遇有行車糾紛應保持理性，切勿以身試法。

02/27 全台詐欺最新數據

相關新聞

母護女恐嚇國中姊妹不認罪　法官罕見「罰金加倍」

母護女恐嚇國中姊妹不認罪　法官罕見「罰金加倍」

彰化一名44歲黃姓女子因不滿女兒疑似在校遭同校姊妹花排擠霸凌，竟透過LINE傳送恐嚇訊息，揚言要「找人把她們兩個抓出來處理」、「請她們吃大便」，甚至語帶性暗示威嚇。案經審理，彰化地方法院認定黃女犯《兒少法》加重之成年人對少年犯恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑6月，並罕見將易科罰金折算標準提高為每日2000元，若以罰金代替服刑，須繳納約36萬元。

女乘客北捷中山站外亮美工刀！警方逮人

女乘客北捷中山站外亮美工刀！警方逮人

台鐵接獲「炸彈殺人」恐嚇掛電話

台鐵接獲「炸彈殺人」恐嚇掛電話

讓長輩回家不再是壓力！　蘇巧慧催生鶯歌車站電扶梯

讓長輩回家不再是壓力！　蘇巧慧催生鶯歌車站電扶梯

即／台中捷運遭恐嚇「沿線放炸彈」

即／台中捷運遭恐嚇「沿線放炸彈」

