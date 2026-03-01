　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全台最美賽道開跑！黃偉哲鳴槍揭幕　2026古都馬2.5萬人齊奔

▲台南古都國際半程馬拉松清晨鳴槍開跑，2萬5千餘名跑者在晨曦中奔馳府城街道。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南古都國際半程馬拉松清晨鳴槍開跑，2萬5千餘名跑者在晨曦中奔馳府城街道。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「 2026台南古都國際半程馬拉松」1日清晨5時30分於永華市政中心盛大鳴槍開跑，萬名跑者在微光與晨曦中奔馳府城街道，迎來賽事20週年重要里程碑。今年共吸引2萬5,289人參賽，規模再創新高，更有來自36個國家的417名國際跑者遠道而來，用雙腳丈量古都風華。

▲台南古都國際半程馬拉松清晨鳴槍開跑，2萬5千餘名跑者在晨曦中奔馳府城街道。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲親臨現場主持鳴槍儀式，與貴賓一同揭開序幕，並逐一與選手擊掌互動、加油打氣。他表示，古都馬自2007年創辦以來，深耕20年，早已成為南台灣指標性的國際路跑品牌。這不只是一場賽事，更是城市歷史、人文與運動精神的結合與展現。他也感謝台灣港務公司、台南市體育總會及各界贊助單位與志工團隊齊心投入，讓賽事品質年年精進，吸引海內外跑者持續回流。

▲台南古都國際半程馬拉松清晨鳴槍開跑，2萬5千餘名跑者在晨曦中奔馳府城街道。（記者林東良翻攝，下同）

起跑後，黃偉哲也走訪公益攤位與國際友誼市集，關心交流盛況，並於終點與吉祥物「菜奇鴨」、「夜奇鴨」迎接完賽選手，親手發送滴金精，為每一位完成挑戰的跑者喝采。

本屆賽道規劃宛如穿越時光的長廊，沿途行經台南市美術館、台南司法博物館及台南孔廟等歷史地標，讓跑者在競速之餘，也能沉浸於古都深厚的人文底蘊。不少來自北部的跑友直言，即使清晨出發、舟車勞頓，也願意為台南風景而來，「為了這座城市的文化與溫度，再遠都值得。」

▲台南古都國際半程馬拉松清晨鳴槍開跑，2萬5千餘名跑者在晨曦中奔馳府城街道。（記者林東良翻攝，下同）

適逢20週年，主辦單位祭出全台半程馬拉松最高10萬元冠軍獎金，並設有學生組、健康休閒組等多元組別，落實全民運動與運動平權精神。

▲台南古都國際半程馬拉松清晨鳴槍開跑，2萬5千餘名跑者在晨曦中奔馳府城街道。（記者林東良翻攝，下同）

而今年最大話題，莫過於全面升級的補給內容。首度結合米其林餐廳與在地名店，推出阿文米粿、阿霞飯店米糕、筑馨居豆花、西井村蜂蜜滷味等人氣料理，更備有龍蝦、烤雞、牛肉湯等府城代表性美食。跑者一邊完賽、一邊大啖美食，直呼「這根本是一場可以吃的馬拉松！」也讓台南「美食之都」實力再度被全網見證。

▲台南古都國際半程馬拉松清晨鳴槍開跑，2萬5千餘名跑者在晨曦中奔馳府城街道。（記者林東良翻攝，下同）

紀念商品同樣吸睛。今年以台南文化元素與馬年意象為設計主軸，推出全糖款、茄芷袋款與20週年紀念款三款毛巾衣，搭配鈦便當盒及附吊飾的完賽獎牌，兼具實用與收藏價值，吸引跑友搶購收藏。

台南市政府表示，20年來古都馬持續優化服務與賽事規劃，始終以跑者體驗為核心，打造專業與友善兼具的運動品牌。未來也將持續推動全民運動風氣，讓運動融入生活、讓城市因健康而閃耀，讓世界透過馬拉松，看見台南多元而深厚的城市樣貌。▲台南古都國際半程馬拉松清晨鳴槍開跑，2萬5千餘名跑者在晨曦中奔馳府城街道。（記者林東良翻攝，下同）

立法委員陳亭妃，以及市議員李宗霖、林冠維、朱正軒、穎艾達利Ingay Tali、沈震東、蔡宗豪、李偉智等人亦到場參與鳴槍儀式，為選手加油打氣，祝福順利完賽、締造佳績。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
317 1 7295 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台64萬YTR被折返：這輩子沒想過因戰爭回不了台灣
哈米尼開會被炸！　「伊朗高層齊聚」遭集體擊殺
杜拜機場「女滿臉血」逃命！　航廈狂奔撤離畫面曝
快訊／高美館豪宅區墜樓！男陳屍人行道
陸駐以使館緊急撤離登記「納入台胞證」：不排除進一步惡化
出差遇空襲！台人嚇到慌逃：伊朗抱著「要死大家一起死」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防詐宣導「馬」上開跑！南市警進駐古都馬　大型警察寶寶吸睛

全台最美賽道開跑！黃偉哲鳴槍揭幕　2026古都馬2.5萬人齊奔

新北林口竹林山寺櫻花盛開　粉色古剎成春日賞櫻熱點

基隆市立游泳池升級翻新亮相　試營運3個月門票8折優惠

基隆捷運帶動北五堵轉型　智慧科技園區成大台北新門戶

基隆佛教會新春團拜　副市長邱佩琳祈祝國泰民安

台東原民部落與虎科大合力研發　在地月桃假莖纖維材料技術創新局

日本311震災將屆15周年　海嘯提琴來台演奏希望樂章

侯怡君主持、李翊君潘越雲熱唱　南投燈會民歌年代風華夜座無虛席

萬盞燈籠點亮斗六夜　燈海節三天湧人潮

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

喊話伊朗人民「推翻神權暴政」　納坦雅胡：將威脅全人類

乳牛貓伸懶腰也要奴才幫忙　打超大哈欠：很冷偶不想動

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

以色列開戰！防長證實「對伊朗發動打擊」　德黑蘭傳爆炸

防詐宣導「馬」上開跑！南市警進駐古都馬　大型警察寶寶吸睛

全台最美賽道開跑！黃偉哲鳴槍揭幕　2026古都馬2.5萬人齊奔

新北林口竹林山寺櫻花盛開　粉色古剎成春日賞櫻熱點

基隆市立游泳池升級翻新亮相　試營運3個月門票8折優惠

基隆捷運帶動北五堵轉型　智慧科技園區成大台北新門戶

基隆佛教會新春團拜　副市長邱佩琳祈祝國泰民安

台東原民部落與虎科大合力研發　在地月桃假莖纖維材料技術創新局

日本311震災將屆15周年　海嘯提琴來台演奏希望樂章

侯怡君主持、李翊君潘越雲熱唱　南投燈會民歌年代風華夜座無虛席

萬盞燈籠點亮斗六夜　燈海節三天湧人潮

21小時46分完成「一日北高」　柯文哲：黃國昌騎沒多久腿就抽筋

新北男開太慢被叭　以為騎士發「戰鬥邀請」...停車揮刀理論

防詐宣導「馬」上開跑！南市警進駐古都馬　大型警察寶寶吸睛

貝林傑背部不適暫停出賽　洋基強調「並不太擔心」

沒被徵詢選北市！　王世堅喊沒必要：賴清德一定找最強的去談

趁堂姊熟睡兩度猥褻、性侵　惡狼求情「情堪憫恕」遭法官打臉

第55順位的逆襲！勇士砸1500萬美金提前留下巴西前鋒桑托斯

半夜吃完泡麵「上吐下瀉3天」超慘！唐從聖翻出包裝⋯驚見恐怖真相

只因看一眼！2男豆漿店吃宵夜竟遭圍毆　警14小時內逮4惡徒

全台最美賽道開跑！黃偉哲鳴槍揭幕　2026古都馬2.5萬人齊奔

【結局極度舒適】撿走耳機以為神不知鬼不覺？失主化身偵探「每天追」 壞人這下慘了

地方熱門新聞

走失童哭累枕陌生大腿　暖心嬤撐傘守護

南投燈會民歌年代風華夜座無虛席

鹿耳門花火迎春登場！高空煙火×無人機大秀萬人齊聚迎福氣

桃園228追思　張善政籲珍惜民主和平

在地月桃假莖纖維材料技術創新局

火舞閃耀左鎮夜空！南消進校園宣導把防災觀念一起點亮

「光之新徑－嘉義夢」×「再。嘉義」燈區正式啟動

林口竹林山寺櫻花盛開　粉色成春日賞櫻熱點

強化中高齡與新住民就業力　台東縣開辦證照班3月份報名開跑

萬盞燈籠點亮斗六夜　燈海節三天湧人潮

311海嘯提琴來台演奏希望樂章

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

2026台灣燈會嘉義交通管制必看！

基隆捷運導向開發　北五堵定位銜接大台北

更多熱門

相關新聞

台南購物節登錄破70億！黃偉哲再加碼8台智慧電車衝買氣

台南購物節登錄破70億！黃偉哲再加碼8台智慧電車衝買氣

「2025台南購物節」買氣持續升溫，27日於新光三越台南小北門店舉行第四次「月月抽」活動。市長黃偉哲親自出席抽出多項總價值超過百萬元大獎，並當場宣布再加碼8台由宏佳騰動力科技提供的智慧電車，將於3月7日壓軸抽出，為活動再添話題。

小提燈首發虎頭埤！黃偉哲親送邀民眾把握228連假限量領取

小提燈首發虎頭埤！黃偉哲親送邀民眾把握228連假限量領取

台灣國際蘭展雙展齊發今開園　黃偉哲：夠強世界就會為你開路

台灣國際蘭展雙展齊發今開園　黃偉哲：夠強世界就會為你開路

北市推減工時　黃偉哲：乾脆4點就下班

北市推減工時　黃偉哲：乾脆4點就下班

台南取消兩段式左轉「事故下降21%」　魏嘉賢讚：若執政要在花蓮盤點

台南取消兩段式左轉「事故下降21%」　魏嘉賢讚：若執政要在花蓮盤點

關鍵字：

黃偉哲鳴槍古都馬

讀者迴響

熱門新聞

王子粿粿首度合體現身！消失4個月「參加宮廟團拜」

杜拜機場遭擊中！　旅客驚惶撤離機場影片曝光

快訊／川普證實：伊朗最高領袖哈米尼遭斬首

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋

即／伊朗官媒證實：最高領袖哈米尼身亡

美國為什麼要打伊朗　川普揭軍事目的

即／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗襲擊

7國關閉中東領空　多家航空停飛一次看

王陽明揪南港車聚變調！警開出53件違規

汐止「皇兒小舖」深夜大火！消防員灌救中

台中暴力男球揮扁童　警逮人　

國光女神遭背叛LALA男友公開道歉

哈米尼身亡！獨裁統治32年　回顧一生

郵局網路轉定存限額降至100萬　114萬戶受影響

網紅「一生叔叔」遭噴辣椒水！慘況曝光

更多

最夯影音

更多
伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面