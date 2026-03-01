全台最美賽道開跑！黃偉哲鳴槍揭幕　2026古都馬2.5萬人齊奔

▲台南古都國際半程馬拉松清晨鳴槍開跑，2萬5千餘名跑者在晨曦中奔馳府城街道。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「 2026台南古都國際半程馬拉松」1日清晨5時30分於永華市政中心盛大鳴槍開跑，萬名跑者在微光與晨曦中奔馳府城街道，迎來賽事20週年重要里程碑。今年共吸引2萬5,289人參賽，規模再創新高，更有來自36個國家的417名國際跑者遠道而來，用雙腳丈量古都風華。

市長黃偉哲親臨現場主持鳴槍儀式，與貴賓一同揭開序幕，並逐一與選手擊掌互動、加油打氣。他表示，古都馬自2007年創辦以來，深耕20年，早已成為南台灣指標性的國際路跑品牌。這不只是一場賽事，更是城市歷史、人文與運動精神的結合與展現。他也感謝台灣港務公司、台南市體育總會及各界贊助單位與志工團隊齊心投入，讓賽事品質年年精進，吸引海內外跑者持續回流。

起跑後，黃偉哲也走訪公益攤位與國際友誼市集，關心交流盛況，並於終點與吉祥物「菜奇鴨」、「夜奇鴨」迎接完賽選手，親手發送滴金精，為每一位完成挑戰的跑者喝采。

本屆賽道規劃宛如穿越時光的長廊，沿途行經台南市美術館、台南司法博物館及台南孔廟等歷史地標，讓跑者在競速之餘，也能沉浸於古都深厚的人文底蘊。不少來自北部的跑友直言，即使清晨出發、舟車勞頓，也願意為台南風景而來，「為了這座城市的文化與溫度，再遠都值得。」

適逢20週年，主辦單位祭出全台半程馬拉松最高10萬元冠軍獎金，並設有學生組、健康休閒組等多元組別，落實全民運動與運動平權精神。

而今年最大話題，莫過於全面升級的補給內容。首度結合米其林餐廳與在地名店，推出阿文米粿、阿霞飯店米糕、筑馨居豆花、西井村蜂蜜滷味等人氣料理，更備有龍蝦、烤雞、牛肉湯等府城代表性美食。跑者一邊完賽、一邊大啖美食，直呼「這根本是一場可以吃的馬拉松！」也讓台南「美食之都」實力再度被全網見證。

紀念商品同樣吸睛。今年以台南文化元素與馬年意象為設計主軸，推出全糖款、茄芷袋款與20週年紀念款三款毛巾衣，搭配鈦便當盒及附吊飾的完賽獎牌，兼具實用與收藏價值，吸引跑友搶購收藏。

台南市政府表示，20年來古都馬持續優化服務與賽事規劃，始終以跑者體驗為核心，打造專業與友善兼具的運動品牌。未來也將持續推動全民運動風氣，讓運動融入生活、讓城市因健康而閃耀，讓世界透過馬拉松，看見台南多元而深厚的城市樣貌。

立法委員陳亭妃，以及市議員李宗霖、林冠維、朱正軒、穎艾達利Ingay Tali、沈震東、蔡宗豪、李偉智等人亦到場參與鳴槍儀式，為選手加油打氣，祝福順利完賽、締造佳績。