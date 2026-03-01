春節前後連偷6汽機車　南投「假髮賊」騎贓車閒晃露餡

▲陳姓男子犯案前都以假髮變裝。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

刑案前科累累的陳姓中年男子，於2月間涉嫌於埔里地區犯下汽機車等7件竊盜案，犯案前還會以假髮變裝，掩人耳目，警方循線於日前將他逮捕，全案依竊盜罪嫌移送南投地檢署偵辦。

埔里分局指出，轄區內於2月份接連發生多起汽、機車竊盜案件，嚴重影響民眾財產安全與社會秩序，獲報後立即成立專案小組，全力投入警力追查犯嫌，並鎖定涉有重嫌之陳姓男子（49歲、南投縣人、有多筆刑案資料），其犯案時皆刻意戴假髮變裝、規避查緝。

警方掌握陳男於2月20日騎乘失竊機車行駛於埔里地區，隨即部署警力埋伏查緝，並於24日晚間7時許，在埔里鎮明德路將其查緝到案，現場查扣該部重型機車及犯案變裝用假髮等證物；陳男經偵訊後坦承於上月期間，在埔里地區同時竊取汽車4輛、機車2部，另涉一般竊盜案件1件。

埔里分局長陳孟君表示，全案除已移送法辦，並將持續向上溯源、擴大追查有無共犯；該分局也將持續強化科技偵查能量與重點時段勤務部署，加強查緝竊盜犯罪，同時呼籲民眾積極自保與建立自我防護觀念、提高防竊意識，妥善上鎖車輛並加裝防盜設備，共同營造安全、安心的生活環境。