竹北停車場隨機攻擊！怪男攜3槍「BB彈連發」　社區住戶也遭殃

記者楊永盛、黃資真／新竹報導

新竹縣竹北市嘉豐五路一段日前晚間有民眾在停車場內，遭突然其來的怪異男子持BB槍隨機攻擊車輛，立刻報警處理，警方獲報到場時，又接獲附近社區2輛小客車遭射擊，隨即逮到犯嫌，全案後續移送新竹地檢署偵辦。

▲竹北一處停車場有男子持BB槍隨機攻擊 。（圖／Threads@chen0000__授權使用）



Threads上有網友PO文指出，2月28日晚間7時30分左右，朋友在一處停車場遇到一名男子，對方敲車窗示意，他們便拉下車窗詢問怎麼了，男子問「你們是剛剛停進去的車嗎？」，回答不是後，男子突然往車內撒了一把BB彈。

朋友下車後，男子竟持BB彈射擊，他們便跑回車上，期間男子不斷射擊BB彈，他們連忙報警，過程中男子在車外又對車窗撒了一整把BB彈，之後便離開現場。後續原PO更新，警方已經抓到人，他們也到警局指認犯人做完筆錄，所幸無人受傷。

▲男子攻擊完民眾後，又跑到附近社區射擊2輛小客車。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說明，昨晚獲報嘉豐五路一段的停車場有人持BB槍隨機攻擊車輛。員警立即趕赴到場，初步了解犯嫌先拍打車窗，待民眾搖下車窗後即朝車內射擊，隨後逃逸。經擴大周邊搜尋時，又接獲復興五街某社區2台小客車遭射擊，員警當場查獲犯嫌，並查扣BB槍3把及子彈，全案移請新竹地檢署偵辦。

警方呼籲民眾，如遇可疑人士切勿與其衝突，應保持車門上鎖並立即撥打110報案，以確保自身安全。