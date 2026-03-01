趁堂姊熟睡兩度猥褻、性侵　惡狼求情「情堪憫恕」遭法官打臉

▲罔顧人倫！堂弟兩度性侵親堂姊，法官重判原因曝光。（圖／示意照與本案無關／Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

新北市一名徐姓男子覬覦堂姊，竟兩度潛入對方住處犯下猥褻與性侵行為，甚至再度上門騷擾，直到被害人驚恐向鄰居求救並報警，案件才曝光。基隆地方法院審理後認定徐男犯行重大，依乘機猥褻罪及強制性交罪，合併判處有期徒刑3年8個月，全案仍可上訴。

判決指出，本案發生於2023年底至2024年9月間。2023年底某日，徐男趁堂姊熟睡之際潛入房間，先伸手撫摸其胸部，並強行脫去內褲。堂姊驚醒後發現徐男竟躺在身旁，當場大聲喝斥，徐男隨即逃離現場。

未料徐男未見悔意，2024年9月23日上午11時許再次前往堂姊住處，將被害人壓制在床上，並以手摀住嘴巴防止呼救，隨後強行性侵得逞。兩天後，徐男又第三度找上門，堂姊因極度恐懼奪門而出，向鄰居求助並報警處理，整起案件因此曝光。

法院審理期間，徐男坦承犯行，辯護人主張依《刑法》第59條「情堪憫恕」請求減刑。不過法官認為，徐男與被害人具有親屬關係，卻罔顧人倫，為滿足私慾侵害被害人身體自主權，造成嚴重身心創傷，犯行情節惡劣，客觀上不值得同情，當場駁回減刑請求。

