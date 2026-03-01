已婚男師帶女學生摩鐵「躲雨」！她告性侵後墜樓亡　無罪理由曝

▲女學生控訴遭國中時期的男老師侵犯後，在審理期間墜樓身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名高中女學生與國中時期的恩師阿儒(化名)相約吃飯，沒想到阿儒藉口「躲雨」，將女學生載到摩鐵發生性關係，事後被女學生告上法院。審理期間女學生不堪壓力，不幸墜樓身亡，全案經新北地院審理，因性侵證據不足，判阿儒無罪。

檢方調查，已婚國中男師阿儒和女學生小雨(化名)於2022年6月23日中午相約吃飯，兩人接著到運動中心溜冰，下午2點多結束後，發現外面下起大雨，阿儒趁機以「避雨」為由，開車將小雨載到摩鐵休息，對她性侵得逞。經小雨在學校輔導過程中提到此事，校方通報調查，阿儒也被依涉妨害性自主罪起訴，不過審理期間，小雨卻在案發隔年11月11日墜樓身亡。

男師堅稱合意性交：她本來就憂鬱症

全案審理時，阿儒堅稱兩人是合意性交，小雨的日記也沒有提及遭他性侵，甚至曾對他表示自己有裝避孕環，兩人性交時因而沒戴保險套。小雨原本就有憂鬱症，輕生與和他上床無關。

女學生崩潰：師母懷孕，老師還對我做這樣的事情

而小雨生前在警詢和性平會訪談時證稱，當時阿儒提議去摩鐵，她認為阿儒是老師，不會傷害她，因此很放心地跟著他，但進房後阿儒表示「來旅館就是要做」，她當下沒講話也呆住沒動，阿儒就將她抱上床做了2次，因她曾對阿儒表示自己有裝避孕環，第3、4次就沒有戴套。

小雨說，過程她有跟阿儒說不要、推拒，但沒有強烈反抗，阿儒有可能認為她只是害羞，所以沒有停止。當下她因有服用情緒穩定的藥，沒有什麼想法，但事後覺得很噁心、被侵犯，「一直想老師的太太當時懷孕，還對我做這樣的事情」。不過之後老師仍約她吃飯，她也有赴約。

精神科醫師：權威式性侵害，被害人先自責

小雨的精神科醫師認為，小雨並沒對他提及和老師發生關係是遭到強迫，不過老師對學生這種上對下權威式的性侵害，學生可能無法分辨自己是否因討好上級，才做這件事，因而看似合意，但事情過後其實非常不喜歡、自責。所以很多孩子第一時間並沒有責備加害人，而是檢討自己，依他經驗推測，小雨看起來像是類似的狀況。後來小雨決定走司法程序，應該是想要為自己發聲、認為這是不對的事情，從案發後過程可以去佐證這件事情，對小雨而言是不舒服的。

女學輕生亡 日記曝光…證據不足男師獲無罪

法官認為，案發時阿儒表示想發生性行為，小雨未置可否，無法確定阿儒是否明知小雨不願意仍性侵她。案發時小雨的男友曾傳訊給她多次，小雨僅在17時僅回覆「溜完到家了」，並沒有求助，或趁阿儒洗澡時逃離現場，與遭性侵者想脫離加害者的反應不同。

另外，小雨的日記也表示，「我和兩位有婦之夫做了愛…他身為我的老師、生教組長、我的摯友，他是我信任的人，到後來他帶我去了汽車旅館…他又再對我投遞下一次的邀請，我沒有答應也沒有拒絕。他說他喜歡我，因為我可愛，他說他想佔有我…他告訴我這是我們之間的秘密，當然，我清楚的明白，我什麼都懂，因為我並不傻」，也未提到遭強制性交。

法官認為，小雨在國中時就有罹患躁鬱症，且有輕生行為，另外小雨墜樓前，雖在手機備忘錄留下「我已經夠樂觀夠努力了。性侵什麼的。感情什麼的。工作家人朋友金錢我也放棄了…今天風好大。死掉應該很冷吧」，然而陳述和日記記載與阿儒「約會、做愛、發生關係」有矛盾，加上小雨還曾向高中輔導老師表示曾遭乾哥、同學性騷擾，被加油站主管、網友性侵等情，加上生前也曾表達對住院治療等等痛苦，難以證實小雨輕生是因為遭阿儒性侵，判阿儒無罪。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995