　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

已婚男師帶女學生摩鐵「躲雨」！她告性侵後墜樓亡　無罪理由曝

▲▼19歲女學生遭摸下半身。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女學生控訴遭國中時期的男老師侵犯後，在審理期間墜樓身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名高中女學生與國中時期的恩師阿儒(化名)相約吃飯，沒想到阿儒藉口「躲雨」，將女學生載到摩鐵發生性關係，事後被女學生告上法院。審理期間女學生不堪壓力，不幸墜樓身亡，全案經新北地院審理，因性侵證據不足，判阿儒無罪。

檢方調查，已婚國中男師阿儒和女學生小雨(化名)於2022年6月23日中午相約吃飯，兩人接著到運動中心溜冰，下午2點多結束後，發現外面下起大雨，阿儒趁機以「避雨」為由，開車將小雨載到摩鐵休息，對她性侵得逞。經小雨在學校輔導過程中提到此事，校方通報調查，阿儒也被依涉妨害性自主罪起訴，不過審理期間，小雨卻在案發隔年11月11日墜樓身亡。

男師堅稱合意性交：她本來就憂鬱症

全案審理時，阿儒堅稱兩人是合意性交，小雨的日記也沒有提及遭他性侵，甚至曾對他表示自己有裝避孕環，兩人性交時因而沒戴保險套。小雨原本就有憂鬱症，輕生與和他上床無關。

女學生崩潰：師母懷孕，老師還對我做這樣的事情

而小雨生前在警詢和性平會訪談時證稱，當時阿儒提議去摩鐵，她認為阿儒是老師，不會傷害她，因此很放心地跟著他，但進房後阿儒表示「來旅館就是要做」，她當下沒講話也呆住沒動，阿儒就將她抱上床做了2次，因她曾對阿儒表示自己有裝避孕環，第3、4次就沒有戴套。

小雨說，過程她有跟阿儒說不要、推拒，但沒有強烈反抗，阿儒有可能認為她只是害羞，所以沒有停止。當下她因有服用情緒穩定的藥，沒有什麼想法，但事後覺得很噁心、被侵犯，「一直想老師的太太當時懷孕，還對我做這樣的事情」。不過之後老師仍約她吃飯，她也有赴約。

精神科醫師：權威式性侵害，被害人先自責

小雨的精神科醫師認為，小雨並沒對他提及和老師發生關係是遭到強迫，不過老師對學生這種上對下權威式的性侵害，學生可能無法分辨自己是否因討好上級，才做這件事，因而看似合意，但事情過後其實非常不喜歡、自責。所以很多孩子第一時間並沒有責備加害人，而是檢討自己，依他經驗推測，小雨看起來像是類似的狀況。後來小雨決定走司法程序，應該是想要為自己發聲、認為這是不對的事情，從案發後過程可以去佐證這件事情，對小雨而言是不舒服的。

女學輕生亡　日記曝光…證據不足男師獲無罪

法官認為，案發時阿儒表示想發生性行為，小雨未置可否，無法確定阿儒是否明知小雨不願意仍性侵她。案發時小雨的男友曾傳訊給她多次，小雨僅在17時僅回覆「溜完到家了」，並沒有求助，或趁阿儒洗澡時逃離現場，與遭性侵者想脫離加害者的反應不同。

另外，小雨的日記也表示，「我和兩位有婦之夫做了愛…他身為我的老師、生教組長、我的摯友，他是我信任的人，到後來他帶我去了汽車旅館…他又再對我投遞下一次的邀請，我沒有答應也沒有拒絕。他說他喜歡我，因為我可愛，他說他想佔有我…他告訴我這是我們之間的秘密，當然，我清楚的明白，我什麼都懂，因為我並不傻」，也未提到遭強制性交。

法官認為，小雨在國中時就有罹患躁鬱症，且有輕生行為，另外小雨墜樓前，雖在手機備忘錄留下「我已經夠樂觀夠努力了。性侵什麼的。感情什麼的。工作家人朋友金錢我也放棄了…今天風好大。死掉應該很冷吧」，然而陳述和日記記載與阿儒「約會、做愛、發生關係」有矛盾，加上小雨還曾向高中輔導老師表示曾遭乾哥、同學性騷擾，被加油站主管、網友性侵等情，加上生前也曾表達對住院治療等等痛苦，難以證實小雨輕生是因為遭阿儒性侵，判阿儒無罪。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
317 1 7295 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／后里馬場15歲馬戲團演員　高處墜落送醫
外交部：中東逾3千台人均安、暫無撤僑規畫
快訊／台玻員工跌落污水槽　明顯死亡打撈中
又翻車！郭正亮昔喊「美國不敢打伊朗」　綠揭劇本示警
以伊開戰！大票想到她「置產泰國、杜拜」糗了
播報哈米尼死訊！伊朗女主播「痛哭怒吼」：川普要付出代價
杜拜停飛「雄獅1團在當地」　可樂：歐洲團返台延誤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／后里馬場15歲外籍馬戲團成員4米高墜落　左大腿受傷送醫

彰化婦超商「踩紅包」滑步撿走　歸還辯「以為是自己的」遭法辦

凌晨開車遭尾隨！他衝派出所報案　駕駛酒測0.86辯「認錯人」

快訊／台玻梧棲廠員工跌落污水槽　明顯死亡打撈中

春節前後連偷6汽機車　南投「假髮賊」騎贓車閒晃露餡

快訊／汐止獨居婦3樓墜1樓雨遮緊急送醫　疑整理花草不慎摔落

代價大！偷跑上岸逛八斗子夜市遭機車撞傷　中國漁工判拘20天

已婚男師帶女學生摩鐵「躲雨」！她告性侵後墜樓亡　無罪理由曝

「不刺死妳就跟妳姓」家暴男持碎酒瓶追殺女友　鄰居報警救命

台中賓士雨夜闖紅燈撞飛雙載機車！2義交也遭波及　驚悚畫面曝

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

喊話伊朗人民「推翻神權暴政」　納坦雅胡：將威脅全人類

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

乳牛貓伸懶腰也要奴才幫忙　打超大哈欠：很冷偶不想動

以色列開戰！防長證實「對伊朗發動打擊」　德黑蘭傳爆炸

快訊／后里馬場15歲外籍馬戲團成員4米高墜落　左大腿受傷送醫

彰化婦超商「踩紅包」滑步撿走　歸還辯「以為是自己的」遭法辦

凌晨開車遭尾隨！他衝派出所報案　駕駛酒測0.86辯「認錯人」

快訊／台玻梧棲廠員工跌落污水槽　明顯死亡打撈中

春節前後連偷6汽機車　南投「假髮賊」騎贓車閒晃露餡

快訊／汐止獨居婦3樓墜1樓雨遮緊急送醫　疑整理花草不慎摔落

代價大！偷跑上岸逛八斗子夜市遭機車撞傷　中國漁工判拘20天

已婚男師帶女學生摩鐵「躲雨」！她告性侵後墜樓亡　無罪理由曝

「不刺死妳就跟妳姓」家暴男持碎酒瓶追殺女友　鄰居報警救命

台中賓士雨夜闖紅燈撞飛雙載機車！2義交也遭波及　驚悚畫面曝

美國為何敢打伊朗？　Cheap曝關鍵原因：趁你虛要你命

快訊／后里馬場15歲外籍馬戲團成員4米高墜落　左大腿受傷送醫

川普豪賭！空襲伊朗決策內幕曝　白宮簡報警告：高風險高回報

帆船飯店起火狂燒！伊朗報復攻擊「炸進杜拜」　中東多國遭殃

彰化婦超商「踩紅包」滑步撿走　歸還辯「以為是自己的」遭法辦

韓大咖女星20歲就整形！後悔鼻子一直往內縮　老公捐耳骨：都給妳

伊朗報復美以！　外交部：中東逾3千台人均安、暫無撤僑規畫

凌晨開車遭尾隨！他衝派出所報案　駕駛酒測0.86辯「認錯人」

王鴻薇陪同掃市場讚「空戰接班人」　楊智伃：同為女性勇敢正義

快訊／台玻梧棲廠員工跌落污水槽　明顯死亡打撈中

徐恩光清唱A-Lin〈失戀無罪〉 粉絲馬上接唱..他超驚喜！XD

社會熱門新聞

王陽明揪南港車聚變調！警開出53件違規

汐止「皇兒小舖」深夜大火！消防員灌救中

台中暴力男球揮扁童　警逮人　

網紅「一生叔叔」遭噴辣椒水！慘況曝光

包裹搖一搖「硬硬的」　店員機警報案逮2車手

屏東萬丹命案！73歲男太陽穴中彈亡

汐止「皇兒小舖」深夜大火　負責人：我會振作

即／高美館豪宅區墜樓！男陳屍人行道　

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

女遺失「AirPods Pro」一招找回　車主：算妳幸運

高雄果嶺公園旁深夜大火！消防員破門灌救

網紅夜店「內褲熱舞」被法辦　發文痛罵警

「聊色紀錄當把柄」逼摩鐵開房！高雄女沖澡一半遭闖入…偷拍性侵

越籍女大生遭輾　臟器外露慘死

更多熱門

相關新聞

家暴男持碎酒瓶追殺女友　鄰居報警救命

家暴男持碎酒瓶追殺女友　鄰居報警救命

基隆市一名李姓男子2025年3月31日凌晨因故與陳姓同居女友發生爭執，竟動手毆打對方，還持碎酒瓶追趕，更揚言「今天如果不刺死妳，我就跟妳姓」。所幸鄰居及時報警，警方到場制止，陳女才倖免於難。法院一審依傷害罪判處李男有期徒刑3月，得易科罰金。因雙方事後達成和解，李男提起上訴；二審法官撤銷原判決，改判2月徒刑，得易科罰金，予以緩刑3年。

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

屎在滾借廁所被拒砸店扁闆娘　惡男下場曝

屎在滾借廁所被拒砸店扁闆娘　惡男下場曝

提不起勁、壓力大？營養師教你吃出好心情

提不起勁、壓力大？營養師教你吃出好心情

南投衛生局鼓勵隱形壓力族勇於求助

南投衛生局鼓勵隱形壓力族勇於求助

關鍵字：

標籤:性侵案法院判決女學生心理健康社會議題

讀者迴響

熱門新聞

王子粿粿首度合體現身！消失4個月「參加宮廟團拜」

杜拜機場遭擊中！　旅客驚惶撤離機場影片曝光

快訊／川普證實：伊朗最高領袖哈米尼遭斬首

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋

即／伊朗官媒證實：最高領袖哈米尼身亡

杜拜機場「女員工滿臉血」驚恐逃命！

美國為什麼要打伊朗　川普揭軍事目的

即／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗襲擊

王陽明揪南港車聚變調！警開出53件違規

哈米尼身亡！獨裁統治32年　回顧一生

7國關閉中東領空　多家航空停飛一次看

汐止「皇兒小舖」深夜大火！消防員灌救中

國光女神遭背叛LALA男友公開道歉

台中暴力男球揮扁童　警逮人　

以伊開戰！大票想到她「置產泰國、杜拜」糗了

更多

最夯影音

更多
伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面