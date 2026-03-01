母護女恐嚇國中姊妹「讓她們當破麻」　法官罕見「罰金加倍」

▲洪女懷疑女兒被霸凌，傳訊恐嚇1名國中少女的男友。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者葉品辰／ 彰化報導

彰化一名44歲黃姓女子因不滿女兒疑似在校遭同校姊妹花排擠霸凌，竟透過LINE傳送恐嚇訊息，揚言要「找人把她們兩個抓出來處理」、「請她們吃大便」，甚至語帶性暗示威嚇。案經審理，彰化地方法院認定黃女犯《兒少法》加重之成年人對少年犯恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑6月，並罕見將易科罰金折算標準提高為每日2000元，若以罰金代替服刑，須繳納約36萬元。

判決指出，黃女為就讀彰化縣某國中部學生的母親，因不滿同校Ａ女及其妹妹疑似霸凌自己女兒，於今(2026)年1月5日上午透過LINE傳訊給Ａ女男友，內容包括「如果再影射謾罵，我會找人把她們兩個抓出來處理」、「嘴巴再繼續邱，我到時候會請她吃大便」等語，甚至以「那麼喜歡罵人破麻，我會真的讓他們知道什麼叫破麻，如果能x女人免錢的，我相信想很多男人都很願意吧!到時候就可以讓他們如願以償當上破麻了」等字句暗示將對2名少女加害。訊息隨後被轉傳給2名少女及家長，姊妹倆看到內容後心生恐懼，擔心人身安全受威脅，遂報警提告。

黃女到案後雖承認傳送訊息，但否認有恐嚇犯意，辯稱未指名道姓，且所謂「破麻」等用語只是「讓男生去追求交往」之意，並指訊息是他人轉傳，與她無關。不過法院認為，從訊息內容可見黃女已預見會轉達給被害人，且文字客觀上足以使一般人心生畏懼；2名少女亦證稱當下確實感到害怕，已構成刑法恐嚇要件。

法官審酌，黃女身為成年人，面對校園紛爭未循正常溝通或校方機制處理，反以粗鄙、暴力言詞威嚇未成年學生，侵害兒少人格法益，且犯後始終否認犯行，未與被害人和解，態度難認悔意，因此量處6月徒刑，並依《兒童及少年福利與權益保障法》規定加重其刑。同時，考量其犯後態度惡劣，將易科罰金折算標準由一般每日1000元提高至2000元，形同罰金加倍，若黃女不願坐牢，需繳納約36萬元。