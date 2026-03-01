　
社會 社會焦點 保障人權

只因看一眼！2男豆漿店吃宵夜竟遭圍毆　警14小時內逮4惡徒

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區昨（2月28日）凌晨發生暴力衝突，2名男子在豆漿店用餐時，遭鄰桌一群人認為「眼神不友善」，竟被潑灑豆漿並遭多人圍毆。蘆洲警分局獲報到場，僅剩受傷的2名被害人，立即協助送醫，並迅速成立專案小組，在案發14小時內將逃逸的4名惡徒緝捕到案，訊後依傷害、妨害秩序罪移送偵辦。

▼高男手持豆漿（紅圈）朝王、劉2人潑灑 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼高男手持豆漿（紅圈）朝王、劉2人潑灑，鄭男（淺藍外套）等4名惡徒圍毆王、劉2人，警方到場時僅剩被害的2人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天凌晨3時許，30歲的王姓男子與22歲的劉姓男子前往蘆洲光華路一家豆漿店吃宵夜。期間，鄰桌的36歲鄭姓男子等4人不滿王、劉2人看了他們一眼，認定對方眼神挑釁，竟突然朝2人丟擲豆漿。雙方隨即爆發激烈肢體衝突，鄭男一方仗著人多勢眾，對2名被害人進行圍毆，隨後迅速逃離現場。

蘆洲警分局獲報趕抵，發現王男頭部及雙手均有傷勢，劉男則有輕微擦挫傷。救護人員隨即到場進行初步包紮，並將2人送往北市新光醫院治療，所幸經醫治後均無生命危險。被害人表示，雙方原本素不相識，完全沒想到只是吃個宵夜也會遭圍毆。

警方立即成立專案小組，擴大調閱周邊監視器，鎖定涉案的4人。案發不到14小時，同日下午6時許，警方將逃逸的鄭男、25歲游男、曾男及24歲高男等人陸續查緝到案，訊後依傷害、妨害秩序罪移送新北地檢署偵辦。

▼主嫌鄭男（淺藍外套）等4名惡徒圍毆王、劉2人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼高男手持豆漿（紅圈）朝王、劉2人潑灑，鄭男（淺藍外套）等4名惡徒圍毆王、劉2人，警方到場時僅剩被害的2人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方到場時僅剩被害的2人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼高男手持豆漿（紅圈）朝王、劉2人潑灑，鄭男（淺藍外套）等4名惡徒圍毆王、劉2人，警方到場時僅剩被害的2人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

只因看一眼！2男豆漿店吃宵夜竟遭圍毆　警14小時內逮4惡徒

