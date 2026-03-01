　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

美以襲伊朗「阿聯酋班機取消」　夫妻困杜拜錯愕：只能等

▲▼杜拜。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿聯酋航空宣布，暫停往返杜拜航班。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

以色列與美國聯手，對伊朗發動攻擊，進而影響部分航班。阿聯酋航空昨日發布公告，即起暫停往返杜拜的航班營運，就有一對夫妻本來要結束歐洲行要返台，卻被困在當地，不知道是否會有危險，但也只能繼續等待。

阿聯酋航空暫停往返杜拜航班

阿聯酋航空在X上發布最新資訊，由於多個空域臨時關閉，即起暫停往返杜拜的航班營運，旅客前往機場前，務必確認航班狀況，避免行程受到影響。阿聯酋航空也建議，旅客可以透過官網查詢最新航班資訊與營運更新，對於受影響的旅客，他們也會提供改訂航班、退款或其他替代行程協助，造成不便，他們深感抱歉。

旅遊結束要返台，夫妻困在杜拜

阿聯酋航空暫停航班營運，有不少民眾受到影響。根據《三立新聞網》報導，康姓夫妻結束歐洲行後，本來28日要從杜拜飛到馬尼拉轉機，接著再返台，不料竟遇到班機取消的狀況。雖然他們自認幸運，至少還有飯店住，但仍非常擔心是否會遇到危險，以及不知還要在當地再待幾天，只是，現在也只能繼續等待。

▲▼杜拜,阿拉伯聯合大公國,哈里發塔（圖／達志影像／美聯社）

6架次往返杜拜及阿布達比航班取消

此外，根據桃園機場公告，今天共有6架次往返杜拜及阿布達比航班取消，包括阿聯酋航空往返杜拜4架次、阿提哈德航空及星宇航空往返阿布達比共掛2架次。

阿聯酋航空表示，配合杜拜機場關閉，目前暫停台北-杜拜航線，今天當地時間下午3時前（台灣時間晚間7時前），所有進出杜拜的阿聯酋航空航班均暫時停飛，

阿提哈德航空指出，昨天飛往阿布達比航班都是取消狀態，部分航班起飛後也轉回原目的地，今天當地時間下午2時前（台灣時間晚間6時前）飛往阿布達比航班均取消，由於目前戰爭局勢還不明朗，後續恢復航班時間還未定。

國泰航空也說，中東最新局勢導致區內部分空域關閉，國泰航空因而暫停2月28日於區內的航班運作，包括往返杜拜及利雅得的客運航班，以及往返杜拜阿勒馬克圖姆國際機場的貨機航班。

02/27 全台詐欺最新數據

317 1 7295 損失金額(元) 更多新聞

台64萬YTR被折返：這輩子沒想過因戰爭回不了台灣
哈米尼開會被炸！　「伊朗高層齊聚」遭集體擊殺
杜拜機場「女滿臉血」逃命！　航廈狂奔撤離畫面曝
快訊／高美館豪宅區墜樓！男陳屍人行道
陸駐以使館緊急撤離登記「納入台胞證」：不排除進一步惡化
出差遇空襲！台人嚇到慌逃：伊朗抱著「要死大家一起死」

中東開戰！台64萬YTR被折返：這輩子沒想過因戰爭回不了台灣

美以襲伊朗「阿聯酋班機取消」　夫妻困杜拜錯愕：只能等

12星座「3月首週運勢」！　水瓶準備談錢、雙子壓力大到失眠

中東戰火影響「桃機今6航班取消」　業者：恢復時間未定

台灣燈會明晚進行點燈儀式　600件作品為期13天嘉義展出

招財剋小人！　超強「翻身轉運日」要來了

清晨國道交通量為平日1.5倍　國5北向上午將湧車潮

馬頭魚成老饕逸品「進港就被搶購」　農業部曝挑選「3大關鍵」

境外新生註冊破2.4萬「6年狂增81%」　這3所私立大學最多

春雨來了！　4天下最大

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

喊話伊朗人民「推翻神權暴政」　納坦雅胡：將威脅全人類

乳牛貓伸懶腰也要奴才幫忙　打超大哈欠：很冷偶不想動

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

以色列開戰！防長證實「對伊朗發動打擊」　德黑蘭傳爆炸

中東開戰！台64萬YTR被折返：這輩子沒想過因戰爭回不了台灣

美以襲伊朗「阿聯酋班機取消」　夫妻困杜拜錯愕：只能等

12星座「3月首週運勢」！　水瓶準備談錢、雙子壓力大到失眠

中東戰火影響「桃機今6航班取消」　業者：恢復時間未定

台灣燈會明晚進行點燈儀式　600件作品為期13天嘉義展出

招財剋小人！　超強「翻身轉運日」要來了

清晨國道交通量為平日1.5倍　國5北向上午將湧車潮

馬頭魚成老饕逸品「進港就被搶購」　農業部曝挑選「3大關鍵」

境外新生註冊破2.4萬「6年狂增81%」　這3所私立大學最多

春雨來了！　4天下最大

21小時46分完成「一日北高」　柯文哲：黃國昌騎沒多久腿就抽筋

新北男開太慢被叭　以為騎士發「戰鬥邀請」...停車揮刀理論

防詐宣導「馬」上開跑！南市警進駐古都馬　大型警察寶寶吸睛

貝林傑背部不適暫停出賽　洋基強調「並不太擔心」

沒被徵詢選北市！　王世堅喊沒必要：賴清德一定找最強的去談

趁堂姊熟睡兩度猥褻、性侵　惡狼求情「情堪憫恕」遭法官打臉

第55順位的逆襲！勇士砸1500萬美金提前留下巴西前鋒桑托斯

半夜吃完泡麵「上吐下瀉3天」超慘！唐從聖翻出包裝⋯驚見恐怖真相

只因看一眼！2男豆漿店吃宵夜竟遭圍毆　警14小時內逮4惡徒

全台最美賽道開跑！黃偉哲鳴槍揭幕　2026古都馬2.5萬人齊奔

趙露思狂喊「我喜歡美樂蒂」　下秒認錯：這是酷洛米嗎？

郵局網路轉定存限額降至100萬　114萬戶受影響

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情也挨罵

元宵節水氣最猛「全台有雨」　高山可望追雪

明「全台下3天」　雨最大地區曝

快訊／今彩539一次開出5注頭獎！

快訊／23:49宜蘭近海規模4.4「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／23：49發生地震！台北感受搖晃

春雨來了！　4天下最大

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

中東戰火影響「桃機今6航班取消」　業者：恢復時間未定

境外新生註冊破2.4萬「6年狂增81%」　這3所私立大學最多

春雷將響！　鋒面掃全台

招財剋小人！　超強「翻身轉運日」要來了

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

王子粿粿首度合體現身！消失4個月「參加宮廟團拜」

杜拜機場遭擊中！　旅客驚惶撤離機場影片曝光

快訊／川普證實：伊朗最高領袖哈米尼遭斬首

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋

即／伊朗官媒證實：最高領袖哈米尼身亡

美國為什麼要打伊朗　川普揭軍事目的

即／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗襲擊

7國關閉中東領空　多家航空停飛一次看

王陽明揪南港車聚變調！警開出53件違規

汐止「皇兒小舖」深夜大火！消防員灌救中

台中暴力男球揮扁童　警逮人　

國光女神遭背叛LALA男友公開道歉

哈米尼身亡！獨裁統治32年　回顧一生

郵局網路轉定存限額降至100萬　114萬戶受影響

網紅「一生叔叔」遭噴辣椒水！慘況曝光

