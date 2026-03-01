美以襲伊朗「阿聯酋班機取消」　夫妻困杜拜錯愕：只能等

▲阿聯酋航空宣布，暫停往返杜拜航班。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

以色列與美國聯手，對伊朗發動攻擊，進而影響部分航班。阿聯酋航空昨日發布公告，即起暫停往返杜拜的航班營運，就有一對夫妻本來要結束歐洲行要返台，卻被困在當地，不知道是否會有危險，但也只能繼續等待。

阿聯酋航空暫停往返杜拜航班

阿聯酋航空在X上發布最新資訊，由於多個空域臨時關閉，即起暫停往返杜拜的航班營運，旅客前往機場前，務必確認航班狀況，避免行程受到影響。阿聯酋航空也建議，旅客可以透過官網查詢最新航班資訊與營運更新，對於受影響的旅客，他們也會提供改訂航班、退款或其他替代行程協助，造成不便，他們深感抱歉。

旅遊結束要返台，夫妻困在杜拜

阿聯酋航空暫停航班營運，有不少民眾受到影響。根據《三立新聞網》報導，康姓夫妻結束歐洲行後，本來28日要從杜拜飛到馬尼拉轉機，接著再返台，不料竟遇到班機取消的狀況。雖然他們自認幸運，至少還有飯店住，但仍非常擔心是否會遇到危險，以及不知還要在當地再待幾天，只是，現在也只能繼續等待。

6架次往返杜拜及阿布達比航班取消

此外，根據桃園機場公告，今天共有6架次往返杜拜及阿布達比航班取消，包括阿聯酋航空往返杜拜4架次、阿提哈德航空及星宇航空往返阿布達比共掛2架次。

阿聯酋航空表示，配合杜拜機場關閉，目前暫停台北-杜拜航線，今天當地時間下午3時前（台灣時間晚間7時前），所有進出杜拜的阿聯酋航空航班均暫時停飛，

阿提哈德航空指出，昨天飛往阿布達比航班都是取消狀態，部分航班起飛後也轉回原目的地，今天當地時間下午2時前（台灣時間晚間6時前）飛往阿布達比航班均取消，由於目前戰爭局勢還不明朗，後續恢復航班時間還未定。

國泰航空也說，中東最新局勢導致區內部分空域關閉，國泰航空因而暫停2月28日於區內的航班運作，包括往返杜拜及利雅得的客運航班，以及往返杜拜阿勒馬克圖姆國際機場的貨機航班。