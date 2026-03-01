12星座3月運勢排行榜出爐！第1名記住「有紀律投資」馬年發大財

▲小孟老師分享12星座3月運勢排行榜。（示意圖／Pixabay）
3月初將迎來元宵節，也代表農曆春節逐漸進入尾聲，「清水孟國際塔羅」小孟老師分析12星座在3月份的運勢排行榜，其中第1名的星座在職場上劃分好職責能更輕鬆，財運方面有紀律投資就能在馬年發大財。
TOP 12 雙魚座
工作：需要積極、有助財運變更好
財運：適合保守理財
幸運色：綠色
TOP 11 水瓶座
工作：不要有情緒
財運：避免悲觀的投資理財想法
幸運色：黃色
TOP 10 天秤座
工作：壓力增加
財運：偏財運不錯
幸運色：白色
TOP 9 牡羊座
工作：考驗變多、建議與主管和同事多配合
財運：避免衝動消費
幸運色：黑色
TOP 8 天蠍座
工作：特別忙碌
財運：適合長期投資理財
幸運色：灰色
TOP 7 處女座
工作：適合轉換跑道
財運：適合定期定額投資方式
幸運色：藍色
TOP 6 金牛座
工作：可以接受挑戰
財運：採取穩紮穩打、保守理財方式
幸運色：紅色
TOP 5 摩羯座
工作：職場遇到貴人
財運：穩定累積財富是最好的方式
幸運色：橙色
TOP 4 雙子座
工作：留意更好的機會
財運：避免三分鐘熱度、要長期穩定的理財
幸運色：粉色
TOP 3 射手座
工作：備受重視
財運：避免浪費
幸運色：棕色
TOP 2 巨蟹座
工作：拓展人脈
財運：保守投資理財
幸運色：金色
TOP 1 獅子座
工作：建議劃分職責、妥善分配責任
財運：有紀律的投資理財
幸運色：紫色
◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！
