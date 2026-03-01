　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座3月運勢排行榜出爐！第1名記住「有紀律投資」馬年發大財

小孟老師分享12星座3月運勢旁行榜。（示意圖／Pixabay）

▲小孟老師分享12星座3月運勢排行榜。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

3月初將迎來元宵節，也代表農曆春節逐漸進入尾聲，「清水孟國際塔羅」小孟老師分析12星座在3月份的運勢排行榜，其中第1名的星座在職場上劃分好職責能更輕鬆，財運方面有紀律投資就能在馬年發大財。

TOP 12 雙魚座

[廣告]請繼續往下閱讀...

工作：需要積極、有助財運變更好

財運：適合保守理財

幸運色：綠色

TOP 11 水瓶座

工作：不要有情緒

財運：避免悲觀的投資理財想法

幸運色：黃色

TOP 10 天秤座

工作：壓力增加

財運：偏財運不錯

幸運色：白色

TOP 9 牡羊座

工作：考驗變多、建議與主管和同事多配合

財運：避免衝動消費

幸運色：黑色

TOP 8 天蠍座

工作：特別忙碌

財運：適合長期投資理財

幸運色：灰色

TOP 7 處女座

工作：適合轉換跑道

財運：適合定期定額投資方式

幸運色：藍色

TOP 6 金牛座

工作：可以接受挑戰

財運：採取穩紮穩打、保守理財方式

幸運色：紅色

TOP 5 摩羯座

工作：職場遇到貴人

財運：穩定累積財富是最好的方式

幸運色：橙色

TOP 4 雙子座

工作：留意更好的機會

財運：避免三分鐘熱度、要長期穩定的理財

幸運色：粉色

TOP 3 射手座

工作：備受重視

財運：避免浪費

幸運色：棕色

TOP 2 巨蟹座

工作：拓展人脈

財運：保守投資理財

幸運色：金色

TOP 1 獅子座

工作：建議劃分職責、妥善分配責任

財運：有紀律的投資理財

幸運色：紫色

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

延伸閱讀
神明也徵才！南投中寮慈聖宮尋「與世無爭」廟公　霸氣承諾：養你一輩子
李千娜《世紀血案》片酬全數捐出！　慈林基金會婉拒：盼激勵年輕人認識台灣歷史真相
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
317 1 7295 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
哈米尼「第一擊」就被炸死！　參謀總長、防長全遇害
盤點10大最不可靠電動車　特斯拉4車型慘上榜
哈米尼死了誰接班？特殊「領袖遴選制」曝　1原因恐陷僵局
快訊／林昀儒贏了！　生涯首闖大滿貫男單冠軍戰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座3月運勢排行榜出爐！第1名記住「有紀律投資」馬年發大財

中台灣燈會人次突破555萬大關　把握最後3天時間賞燈

美伊開打「深夜收警報」　台人洗澡聽到爆炸聲...嚇到開始想遺言

快訊／花蓮縣「極淺層地震」　最大震度1級

33年金石堂宣布熄燈！最後營業日曝　一票在地人喊不捨

第1次阿拉伯之旅「就遇戰爭」！台旅客嘆：不知要滯留杜拜多久

「台灣落後還自以為好？」旅德台妹轟物價貴3倍...兩派戰翻

國5北向紫爆「時速14公里」　下午11處易塞路段一次看

美國為何敢打伊朗？　Cheap曝關鍵原因：趁你虛要你命

明起連3天全台濕答答　後天降溫防較大雨勢

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

喊話伊朗人民「推翻神權暴政」　納坦雅胡：將威脅全人類

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

乳牛貓伸懶腰也要奴才幫忙　打超大哈欠：很冷偶不想動

以色列開戰！防長證實「對伊朗發動打擊」　德黑蘭傳爆炸

12星座3月運勢排行榜出爐！第1名記住「有紀律投資」馬年發大財

中台灣燈會人次突破555萬大關　把握最後3天時間賞燈

美伊開打「深夜收警報」　台人洗澡聽到爆炸聲...嚇到開始想遺言

快訊／花蓮縣「極淺層地震」　最大震度1級

33年金石堂宣布熄燈！最後營業日曝　一票在地人喊不捨

第1次阿拉伯之旅「就遇戰爭」！台旅客嘆：不知要滯留杜拜多久

「台灣落後還自以為好？」旅德台妹轟物價貴3倍...兩派戰翻

國5北向紫爆「時速14公里」　下午11處易塞路段一次看

美國為何敢打伊朗？　Cheap曝關鍵原因：趁你虛要你命

明起連3天全台濕答答　後天降溫防較大雨勢

哈米尼就在裡面！官邸被「炸成廢墟」焦黑照曝　30枚炸彈狂轟

幫受刑人夾帶香菸茶葉　新竹監獄前管理員二審判4年半

川普決策內幕！核談判悄悄破局　阿曼外長1舉動惹怒鷹派

吳中純告別式時間曝光！梅聖旻替愛妻完成生前遺願　心碎攜遺照徒步環島

航海王「LUFFY’s 冒險記憶」全新開賣　水轉印技術造獨特魯夫

以色列揭哈米尼「第一擊」就被炸死！　伊朗參謀總長、防長全遇害

甜美升級酷辣風！UniGirls 2026新制服曝光　亞太首戰全員到齊

生涯首挺WTT大滿貫男單決賽　林昀儒沒多想只想好好享受第一次

納豆辣妻懷孕5月「身材太不科學」！中空運動⋯四肢還是超細全被拍

12星座3月運勢排行榜出爐！第1名記住「有紀律投資」馬年發大財

【暖心守護】走失童哭累枕陌生大腿熟睡　暖心阿嬤撐傘守護網淚目

生活熱門新聞

中東開戰！台64萬YTR被折返：回不了家

明「全台下3天」　雨最大地區曝

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情也挨罵

春雨來了！　4天下最大

郵局網路轉定存限額降至100萬　114萬戶受影響

元宵節水氣最猛「全台有雨」　高山可望追雪

快訊／今彩539一次開出5注頭獎！

美國為何敢打伊朗？　Cheap曝關鍵原因

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

明起連3天全台濕答答　後天降溫防較大雨勢

快訊／23:49宜蘭近海規模4.4「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／23：49發生地震！台北感受搖晃

境外新生註冊破2.4萬「6年狂增81%」　這3所私立大學最多

中東戰火影響「桃機今6航班取消」　業者：恢復時間未定

更多熱門

相關新聞

33年金石堂宣布熄燈！最後營業日曝

33年金石堂宣布熄燈！最後營業日曝

新北市新店一間陪伴在地人33年的金石堂書店，是台北公館汀州店外現存最老的門市，沒想到如今卻傳出即將在6月26日畫下句點，書店為此也推出回頭書與特價文具優惠作為回饋。

12星座「3月首週運勢」！雙子壓力大到失眠

12星座「3月首週運勢」！雙子壓力大到失眠

3月1日星座運勢／魔羯搞創意收入廣

3月1日星座運勢／魔羯搞創意收入廣

首波水逆12星座生存指南！雙魚淪震央「大腦狂當機」

首波水逆12星座生存指南！雙魚淪震央「大腦狂當機」

關鍵字：

小孟老師12星座3月運勢周刊王

讀者迴響

熱門新聞

王子粿粿首度合體現身！消失4個月「參加宮廟團拜」

杜拜機場遭擊中！　旅客驚惶撤離機場影片曝光

杜拜機場「女員工滿臉血」驚恐逃命！

快訊／川普證實：伊朗最高領袖哈米尼遭斬首

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋

即／伊朗官媒證實：最高領袖哈米尼身亡

中東開戰！台64萬YTR被折返：回不了家

哈米尼身亡！獨裁統治32年　回顧一生

美國為什麼要打伊朗　川普揭軍事目的

已婚男師帶女學生摩鐵「避雨」！她提告後墜樓亡

台股明跌千點算正常！哈米尼死亡　法人推演2套「健康」劇本

吳中純女兒稱「醫師不知開心什麼」炎上！

即／桃園高鐵南路大貨車撞小客車　2死1命危！

即／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗襲擊

以伊開戰！大票想到她「置產泰國、杜拜」糗了

更多

最夯影音

更多
伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面