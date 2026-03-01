離島送醫空勤總隊近8年759架次　空勤總隊提升夜間後送救護量能

▲空勤總隊將提升夜間後送救護量能，因應日益增加的離島就醫需求。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

近期因台海離島地區委外民航公司救護航空器屢傳機況問題，導致空中緊急醫療後送服務出現空窗。為因應次離島居民緊急醫療需求，內政部空中勤務總隊表示，經強化飛行機組訓練與任務裝備整備後，已具備在無機場跑道設施的離島地區執行夜間緊急醫療後送能力，未來在夜間天候允許情況下，將可即時投入救援，以補足離島醫療後送量能。

空勤總隊表示：根據台灣現行醫療後送制度，離島空中醫療後送主要針對金門、連江、澎湖、蘭嶼與綠島等地急重症患者，由衛生福利部「空中轉診審核中心」24小時受理申請，經醫師評估在地醫療資源不足且具急迫性後，啟動直升機或專機轉送本島治療。

其中金門、連江與澎湖地區多由政府委外民航業者駐地執行；蘭嶼與綠島則由空勤總隊支援。若委外航空器因維修或機況問題無法執行任務，亦會協調由空勤總隊協助後送。

空勤總隊統計，自2018年8月至2026年1月止，執行離島空中醫療後送任務共計759架次。其中金門102架次、馬祖包含東引、東莒、西莒共60架次、澎湖群島共143架次，合計305架次；蘭嶼及綠島地區則為454架次。

考量連江、澎湖等次離島地區地理位置偏遠、醫療資源相對有限，空勤總隊表示，已檢討現行空中救護轉診與緊急救護作業流程。在政府委外民用航空器因維修或不可抗力因素暫停服務期間，原本夜間僅限「機場對機場」的轉送模式，調整為在天候許可，經交通部民用航空局核可的直升機起降場地執行任務，並由飛行機組配戴夜視鏡進行飛航，以提升夜間後送能力。

空勤總隊指出，相關訓練成果已逐步反映在任務執行能力上，兼顧夜間目視飛航安全的前提下，強化次離島醫療轉診時效。未來將持續依任務需求與勤務特性調整訓練內容，以提升離島空中醫療後送支援能力。

獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘 檢警提前發動拘搜驚險破局



獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資 海削千萬被捕



獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相