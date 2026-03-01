　
社會 社會焦點 保障人權

新北轎車甩尾撞分隔島！警搜出喪屍煙彈　駕駛拒快篩遭扣車送辦

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區上週四（2月26日）凌晨1時許一名男子駕車在連城路上突然甩尾，不慎擦撞分隔島，但仍繼續行駛，巡邏警員發現，隨即上前追了100公尺將其攔查，發現男子藏有喪屍煙彈，但男子卻拒絕毒品唾液篩檢，警方依規定當場扣車移置，並強制採集男子尿液，依法移送偵辦。

▲陳男凌晨在中和街頭甩尾，警方追上攔查搜出藏有喪屍煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陳男凌晨在中和街頭甩尾，擦撞分隔島後卻繼續行駛。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，無業的46歲陳姓男子，上週四凌晨駕駛友人車輛，從中和住處準備前往土城找朋友，行經中和連城路一帶時，卻突然打滑甩尾90度，擦撞分隔島後停下，但陳男卻未停車查看，仍繼續往前行駛；此舉正巧被巡邏警員發現，立即上前鳴笛示意攔查，但陳男似乎未聽到警笛聲，開了約100公尺才停下。

▲陳男凌晨在中和街頭甩尾，警方追上攔查搜出藏有喪屍煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方追上陳男攔查，並在車內搜出藏有喪屍煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

警員攔停後發現陳男精神恍惚，並且神情略帶緊張，下車不斷來回踱步，隨後警方在車內搜出依托咪酯煙彈1顆、主機1台，但陳男否認持有，對於毒品來源則不願交代，並且拒絕實施毒品唾液篩檢，警方依法移置查扣車輛，將陳男帶回派出所強制採集尿液送檢，並依毒品罪移送新北地檢署偵辦。

▲陳男凌晨在中和街頭甩尾，警方追上攔查搜出藏有喪屍煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陳男藏有喪屍煙彈，不願交代來源。（圖／記者陸運陞翻攝）

更多新聞
台64萬YTR被折返：這輩子沒想過因戰爭回不了台灣
哈米尼開會被炸！　「伊朗高層齊聚」遭集體擊殺
杜拜機場「女滿臉血」逃命！　航廈狂奔撤離畫面曝
快訊／高美館豪宅區墜樓！男陳屍人行道
陸駐以使館緊急撤離登記「納入台胞證」：不排除進一步惡化
出差遇空襲！台人嚇到慌逃：伊朗抱著「要死大家一起死」

新北轎車甩尾撞分隔島！警搜出喪屍煙彈　駕駛拒快篩遭扣車送辦

