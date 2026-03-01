　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸駐以使館撤離登記「納入台胞證」　緊急通知：不排除進一步惡化

▲▼伊朗向以色列北部城市海法發動飛彈襲擊，海面發生爆炸。（圖／路透）

▲伊朗向以色列北部城市海法發動飛彈襲擊，海面發生爆炸，安全情勢惡化。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

以色列境內安全形勢急遽惡化，中國駐以色列大使館於今（1）日正式發布緊急撤離登記，通知在以中國公民，包括香港、澳門及台灣同胞，應盡快自行轉移至安全地區，或經由邊境口岸撤離至埃及境內。自今日起，使館已開放有意願撤離者的線上登記，並呼籲相關人員務必做好隨時行動的準備，該公告特地納入持有台胞證的台灣人也可登記。

中國駐以色列大使館今1日發佈最新消息。該通知內是以色列中國公民轉移撤離登記通知，並且強調「當前以色列持續遭受導彈、無人機襲擊，安全形勢嚴峻，不排除進一步惡化的可能。」

通知指出，建議在以中國公民（包括港澳台同胞）在確保安全的前提下，盡快自行轉移至以色列境內安全地區（遠離特拉維夫、海法、耶路撒冷市中心，遠離軍事單位、敏感機構和機場、港口、碼頭、火車站、輕軌等大型交通樞紐，遠離政府機構和電廠電站、煉廠、通訊中心等基礎設施）避險，或經塔巴邊境口岸撤離至埃及境內避險。

通知強調，中國駐以色列使館將自3月1日起開放人員登記，請自行無法安排而又有意願撤離前往埃及的中國公民（包括港澳台同胞）註冊登記。具體安排另行電話或微信一對一通知。登記人員須持有中國護照（含香港特區護照、澳門特區護照、台胞證等）。

通知特地釋出資料，要求掃描後附二維碼並完整、仔細填寫相應表格。具體撤離時間另行通知。請密切關注中國駐以色列大使館官網或微信公眾號發佈的消息。最後提醒，請務必做好安全防護，提前做好有關準備，以便接到通知後迅速行動。

另外，中國駐伊朗大使館尚未宣布登記撤離消息，僅公告，「自2026年3月1日（星期日）起暫停辦理簽證、認證等領事證件業務，恢復日期另行通知。期間可為有緊急需要的中國公民頒發旅行證件，簽證業務由中國駐土耳其、阿聯酋使館和駐伊斯坦布爾、迪拜總領館代管。」

關鍵字：

