桃園機場系統當機「無法出票」　旅客報到櫃檯前塞爆

▲桃園機場228連假湧入不少出國旅客。（圖／桃園機場公司提供）



記者周湘芸／台北報導

今天是228連假收假日，桃園機場一早傳出系統大當機，導致不少旅客塞在報到櫃檯。桃園機場公司表示，今天SITA系統連線出狀況，已於第一時間啟動備援機制，並改採人工作業，目前櫃檯報到系統連線恢復正常。

桃園機場公司連假前統計，桃園機場228連假預估日均運量約14.7萬人次，出境高峰落在2月26日，約15.3萬人次，入境高峰為3月2日，約14.9萬人次，呼籲旅客提前3小時抵達機場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天上午傳出桃園機場報到系統當機，導致航空公司無法出票，不少旅客在櫃檯前塞爆。機場公司指出，針對今天SITA系統連線狀況，桃園機場為確保旅客行程能夠如時啟程，已於第一時間主動啟動備援機制，立即協調航空公司、地勤及相關單位將部分出境報到及行李託運切換人工作業模式，全力確保現場運作與旅客通行順暢。

​機場公司表示，狀況發生時第一、第二航廈櫃檯報到系統、CUSS自助報到設備（含A1及A3）及登機門系統均已改採人工作業。自助行李託運（SBD）目前如常，部分航空公司請旅客使用手機網路報到後，使用SBD託運行李。經SITA公司修復故障設備後，目前櫃檯報到系統連線恢復正常。

機場公司指出，為利後續疏運，已加強現場人力調度與旅客引導，並提醒旅客提早抵達機場，配合現場作業安排，以利順利完成報到及登機程序。