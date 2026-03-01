美伊開打「深夜收警報」　台人洗澡聽到爆炸聲...嚇到開始想遺言

▲該名網友收到警報。（圖／網友「@amy8192002」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

以色列與美國聯手，對伊朗發動攻擊，杜拜機場、當地飯店也受到影響。就有網友發文表示，伊朗昨天瘋狂攻擊杜拜，她在洗澡時，聽到了很大的爆炸聲，實在太害怕了。她也貼出截圖，透露自己在當地時間半夜12時許，收到了緊急警報。

洗澡聽到爆炸聲，她嚇到想遺言

網友「@amy8192002」在Threads上發文表示，以色列和伊朗打起來了，但沒想到杜拜也受到影響，她在洗澡時，聽到了很大聲的爆炸聲，「腦子第一件事就是虛擬幣帳密信息（訊息）要盡快給家人保管，然後想好遺言，實在太害怕了」。她也突然好奇，不知道杜拜的有錢人是否還敢繼續待著？房地產還會往上漲嗎？

該名網友也貼出截圖，可見她在半夜12時許，先後收到兩則緊急通報，寫著「由於目前局勢可能面臨飛彈威脅，請立即前往最近的安全建築物內避難，並遠離窗戶、門口及空曠區域。請等待進一步的指示」。而從畫面還可見，當地的建築物似乎受到波及，有火光和濃煙，街道上則有幾輛車。

阿聯酋航空暫停往返杜拜航班

此外，阿聯酋航空也有在X上發布最新資訊，由於多個空域臨時關閉，即起暫停往返杜拜的航班營運，旅客前往機場前，務必確認航班狀況，避免行程受到影響。阿聯酋航空也建議，旅客可以透過官網查詢最新航班資訊與營運更新，對於受影響的旅客，他們也會提供改訂航班、退款或其他替代行程協助，造成不便，他們深感抱歉。

