大陸 大陸焦點 特派現場

美伊開戰　中國在聯合國發聲：武力只會加劇仇恨

▲▼美軍中央司令部發布照片，美軍發射垂發飛彈打擊伊朗。（圖／路透）

▲美軍發射飛彈打擊伊朗。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

聯合國安理會28日就伊朗局勢召開緊急會議。中國大陸常駐聯合國代表傅聰在會上表示，美國以色列悍然對伊朗境內發動軍事打擊，導致地區局勢驟然升級，中方對此深表關切，「武力不是解決國際爭端的正確方式，只會加劇仇恨和矛盾。」

傅聰指出，中方一貫主張各方應遵守《聯合國憲章》宗旨和原則，反對並譴責在國際關係中使用或威脅使用武力。他強調，伊朗及其他地區國家的主權、安全和領土完整必須得到尊重。

傅聰表示，中方對衝突導致大量平民傷亡深感痛心。任何時候，武裝衝突中保護平民的紅線都不能突破，無差別使用武力的行為都不可接受。他呼籲各方履行國際法，包括國際人道法義務，切實保障平民安全，避免攻擊民用設施。

▼巴林首都麥納麥發生爆炸。（圖／路透）

▲▼伊朗發射飛彈攻擊美國海軍位於巴林的「第五艦隊」服務中心，巴林首都麥納麥發生爆炸。（圖／路透）

傅聰指出，武力不是解決國際爭端的正確方式，只會加劇仇恨和矛盾。中東局勢升級外溢，不符合任何一方的利益。通過對話談判解決矛盾分歧，是唯一的出路。中方呼籲立即停止軍事行動，防止局勢輪番升級。

傅聰表示，有關軍事打擊發生在美伊正在進行外交談判之際，令人震驚。有關各方應展現政治誠意，盡快恢復對話談判，回到政治解決的正確軌道上來。

傅聰還說，中方願同國際社會一道，凝聚促和努力，推動中東地區早日恢復和平穩定。

02/27 全台詐欺最新數據

台64萬YTR被折返：這輩子沒想過因戰爭回不了台灣
哈米尼開會被炸！　「伊朗高層齊聚」遭集體擊殺
杜拜機場「女滿臉血」逃命！　航廈狂奔撤離畫面曝
快訊／高美館豪宅區墜樓！男陳屍人行道
陸駐以使館緊急撤離登記「納入台胞證」：不排除進一步惡化
出差遇空襲！台人嚇到慌逃：伊朗抱著「要死大家一起死」

轟美以「預防性攻擊」非法侵略！　伊朗：戰爭罪

轟美以「預防性攻擊」非法侵略！　伊朗：戰爭罪

在美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊後，伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼（Amir-Saeid Iravani）於聯合國安全理事會緊急會議上，譴責相關行動為「戰爭罪」，並指其違背聯合國憲章精神。

傅聰：日拒反省歷史「沒資格要求入常」

傅聰：日拒反省歷史「沒資格要求入常」

中駐聯合國代表喊話日：干預台灣，必迎頭痛擊

中駐聯合國代表喊話日：干預台灣，必迎頭痛擊

中國將對非洲53個邦交國零關稅 聯合國祕書長籲「發達國家」跟進

中國將對非洲53個邦交國零關稅 聯合國祕書長籲「發達國家」跟進

川普又改口了！　稱「聯合國有巨大潛力」

川普又改口了！　稱「聯合國有巨大潛力」

