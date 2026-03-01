美伊開戰　中國在聯合國發聲：武力只會加劇仇恨

▲美軍發射飛彈打擊伊朗。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

聯合國安理會28日就伊朗局勢召開緊急會議。中國大陸常駐聯合國代表傅聰在會上表示，美國以色列悍然對伊朗境內發動軍事打擊，導致地區局勢驟然升級，中方對此深表關切，「武力不是解決國際爭端的正確方式，只會加劇仇恨和矛盾。」

傅聰指出，中方一貫主張各方應遵守《聯合國憲章》宗旨和原則，反對並譴責在國際關係中使用或威脅使用武力。他強調，伊朗及其他地區國家的主權、安全和領土完整必須得到尊重。

傅聰表示，中方對衝突導致大量平民傷亡深感痛心。任何時候，武裝衝突中保護平民的紅線都不能突破，無差別使用武力的行為都不可接受。他呼籲各方履行國際法，包括國際人道法義務，切實保障平民安全，避免攻擊民用設施。

▼巴林首都麥納麥發生爆炸。（圖／路透）



傅聰指出，武力不是解決國際爭端的正確方式，只會加劇仇恨和矛盾。中東局勢升級外溢，不符合任何一方的利益。通過對話談判解決矛盾分歧，是唯一的出路。中方呼籲立即停止軍事行動，防止局勢輪番升級。

傅聰表示，有關軍事打擊發生在美伊正在進行外交談判之際，令人震驚。有關各方應展現政治誠意，盡快恢復對話談判，回到政治解決的正確軌道上來。

傅聰還說，中方願同國際社會一道，凝聚促和努力，推動中東地區早日恢復和平穩定。