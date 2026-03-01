鎖定哈米尼與核心圈開會！「伊朗高層齊聚」遭集體擊殺

▲86歲的哈米尼被證實遭擊殺身亡。（圖／路透）



美國與以色列2月28日對伊朗發動「獅吼行動」，精準斬首伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）與多名政府及軍方高層。最新消息指出，美以刻意選擇哈米尼與核心幕僚開會時發動攻擊。

鎖定伊朗領導層會議 美以發動攻擊

《路透社》報導，2名美國消息人士及1名官員透露，突襲行動開始時，哈米尼正與前國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）、最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）等重量級人物會面。

其中一名美國消息人士表示，哈米尼原定2月28日晚間在首都德黑蘭（Tehran）舉行這場會議，但以色列情報單位發現會議提前至上午，空襲時間隨即調整。

他們還透露，確認哈米尼與高級顧問會面，讓美國與以色列的海空行動得以啟動。美國官員強調，這場攻擊必須優先擊殺哈米尼，才能保持突襲效果，以免這名執政36年的最高領袖，找到機會逃脫並躲藏起來。

外界尚不清楚會議確切地點，但《路透社》查閱的衛星影像顯示，哈米尼位於德黑蘭的高度戒備官邸，在行動初期就已被摧毀。

以色列指出，除了哈米尼本人，革命衛隊司令帕克普爾（Mohammad Pakpour）等高層也在空襲中喪生。一名以色列高官更透露，已經尋獲哈米尼遺體。伊朗官媒也於3月1日清晨證實哈米尼喪生。

美國總統川普宣布斬首哈米尼時也透露，美國和以色列密切合作，運用情報網及高度精密的追蹤系統，讓哈米尼及其他領導人無處可逃。

中東最新動盪 接班人是誰？

美國與以色列在伊朗展開軍事打擊，讓中東陷入一場全新且無法預測的衝突，伊朗已對以色列與鄰近波斯灣國家展開報復攻擊。

目前尚不清楚哈米尼之死帶來的具體影響，但2名消息人士透露，美國中情局（CIA）在行動前評估指出，哈米尼死後可能由革命衛隊（IRGC）強硬派接班，後續發展仍待觀察。

川普2月28日接受CBS電話訪問時，被問及是否知道現在伊朗由誰掌權。他表示，「我很清楚是誰，但我不能告訴你。」

被追問是否有理想的伊朗領導人選時，川普於2月28日回應，「是的，我是這麼認為的，有幾位不錯的候選人。」但他並未具體透露人選身分。

