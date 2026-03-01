　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憂以伊開戰連鎖反應　綠委示警：須防範中國趁隙擾台

▲▼民進黨立委陳冠廷。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

▲民進黨立委陳冠廷。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

以色列與美國2月28日宣布聯手襲擊伊朗，區域情勢急遽升溫。隸屬立法院外交及國防委員會委員的民進黨立委陳冠廷示警，我方國防部與相關安全單位亦須提高警覺，密切掌握中共解放軍在台海周邊及第一島鏈的軍事動態，防範其利用國際焦點轉移之際進行軍事施壓或灰色地帶行動。

陳冠廷指出，去年以色列與伊朗之間歷經為期12日的衝突，已造成實質傷亡與區域緊張升高，對國際安全產生連鎖效應。

陳冠廷表示，希望此次行動能侷限於軍事設施與特定戰略目標，避免對平民生命與基礎設施造成傷害，並盼情勢不要全面外溢，波及包括阿聯酋、巴林、卡達等其他中東國家，避免形成更廣泛的區域不穩定。

陳冠廷同時指出，在國際局勢多線升溫之際，我方國防部與相關安全單位亦須提高警覺，密切掌握中共解放軍在台海周邊及第一島鏈的軍事動態，防範其利用國際焦點轉移之際進行軍事施壓或灰色地帶行動。

陳冠廷強調，中東局勢動盪固然牽動全球戰略布局，但台海與印太安全同樣是當前國際秩序的核心議題。他表示，希望美國在處理中東危機的同時，仍能維持對印太地區的戰略重心與安全承諾，避免因多線牽動而削弱對區域盟友與夥伴的關注。

他指出，印太穩定與台海和平不僅攸關區域安全，也關係全球供應鏈與民主陣營的整體利益。台灣將持續與理念相近國家合作，強化自我防衛能力與戰略韌性，在不穩定的國際局勢中扮演負責人的角色。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
超商店員搖一搖包裹「硬硬的」　機警報案抓人
快訊／伊朗官媒證實：最高領袖哈米尼身亡
中東戰火！　桃機今8航班取消
轟美以「預防性攻擊」非法侵略！　伊朗控：戰爭罪
消失4個月！王子粿粿首度合體現身　照片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

憂以伊開戰連鎖反應　綠委示警：須防範中國趁隙擾台

應佳妤談228　「把暴徒當烈士是我們要的正義嗎」

賴清德出席228活動遲到1小時？　總統府還原時序斥憑空捏造

賴清德228探視陳光復！病床邊叮嚀：休息一下，還有更長的路要走

美以轟炸襲伊朗　賴清德聽取國安簡報：已採取措施確保台僑安全

林宅血案發生「黨國監控期間」　吳怡農：必須讓人正確理解這段歷史

中正紀念堂前舉巨幅受難者名單　家屬：228是國家機器殺戮人民

快訊／以色列旅遊警示亮紅燈！　外交部：旅以、伊國人目前均安

李四川胞弟是環保蟑螂！黃國昌喊「別潑髒水」　蘇巧慧回應了

重返挑戰一日北高！柯文哲戴電子腳鐐畫面曝　顯眼自嘲「綁鉛袋」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

喊話伊朗人民「推翻神權暴政」　納坦雅胡：將威脅全人類

乳牛貓伸懶腰也要奴才幫忙　打超大哈欠：很冷偶不想動

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

以色列開戰！防長證實「對伊朗發動打擊」　德黑蘭傳爆炸

憂以伊開戰連鎖反應　綠委示警：須防範中國趁隙擾台

應佳妤談228　「把暴徒當烈士是我們要的正義嗎」

賴清德出席228活動遲到1小時？　總統府還原時序斥憑空捏造

賴清德228探視陳光復！病床邊叮嚀：休息一下，還有更長的路要走

美以轟炸襲伊朗　賴清德聽取國安簡報：已採取措施確保台僑安全

林宅血案發生「黨國監控期間」　吳怡農：必須讓人正確理解這段歷史

中正紀念堂前舉巨幅受難者名單　家屬：228是國家機器殺戮人民

快訊／以色列旅遊警示亮紅燈！　外交部：旅以、伊國人目前均安

李四川胞弟是環保蟑螂！黃國昌喊「別潑髒水」　蘇巧慧回應了

重返挑戰一日北高！柯文哲戴電子腳鐐畫面曝　顯眼自嘲「綁鉛袋」

WBC成轉捩點！20歲張峻瑋喊拚王牌　軟銀監督盛讚潛力驚人

快訊／伊朗官媒證實：最高領袖哈米尼身亡

大谷三振楚奧特畫面難忘　賈吉喊「輪到我們改寫劇本」率美國拚雪恥

Jisoo俏麗造型少不了卡地亞　小巧橢圓錶包款收藏

憂以伊開戰連鎖反應　綠委示警：須防範中國趁隙擾台

屏東3煞警局旁囂張持球棒狂砸車！拒捕叫囂遭壓制上銬

中東戰火影響「桃機今6航班取消」　業者：恢復時間未定

藍鳥WBC組合！小葛雷諾揭與岡本和真私下互動：其實懂不少西語

超商店員搖一搖包裹「硬硬的」機警報案　2外籍車手40分鐘被逮

102英里怪物新秀來了！凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

【叔叔每趕羚噢？】討價還價想閃酒...妹子霸氣嗆友人爸：你不敢喝喔

政治熱門新聞

應佳妤談228　「把暴徒當烈士是我們要的正義嗎」

派系鬥爭？綠高雄議員參選人遭爆涉詐保險金

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

賴清德出席228活動遲到1小時？　總統府還原時序斥憑空捏造

陳光復愛妻曝最新病況！總統到場探視

賈永婕「北洋軍邀國民黨爬101」　蔣萬安：不會用北洋軍閥後人看待她

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

中正紀念堂前舉巨幅受難者名單　家屬：228是國家機器殺戮人民

柯文哲戴電子腳鐐畫面曝　顯眼自嘲「綁鉛袋」

美以轟炸襲伊朗　賴清德：已採取措施確保台僑安全

李四川胞弟是環保蟑螂！黃國昌喊「別潑髒水」　蘇巧慧回應了

國民黨認證賴苡任「抓耙子」傷害黨形象　她酸：代表黨內都知有問題

林宅血案發生「黨國監控期間」　吳怡農：必須讓人正確理解這段歷史

更多熱門

相關新聞

轟美以「預防性攻擊」非法侵略！　伊朗：戰爭罪

轟美以「預防性攻擊」非法侵略！　伊朗：戰爭罪

在美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊後，伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼（Amir-Saeid Iravani）於聯合國安全理事會緊急會議上，譴責相關行動為「戰爭罪」，並指其違背聯合國憲章精神。

1張機票能買1套房？　逃伊朗戰火飛上海瘋傳「機票要價2540萬」

1張機票能買1套房？　逃伊朗戰火飛上海瘋傳「機票要價2540萬」

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋

以色列特拉維夫遭空襲　1死20傷

以色列特拉維夫遭空襲　1死20傷

川普：對伊朗軍事打擊取得成功　負責做決定的人大部分都死了

川普：對伊朗軍事打擊取得成功　負責做決定的人大部分都死了

關鍵字：

以色列伊朗中東衝突陳冠廷台海和平台灣中國

讀者迴響

熱門新聞

杜拜機場遭擊中！　旅客驚惶撤離機場影片曝光

快訊／川普證實：伊朗最高領袖哈米尼遭斬首

王子粿粿首度合體現身！消失4個月「參加宮廟團拜」

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋

美國為什麼要打伊朗　川普揭軍事目的

即／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗襲擊

7國關閉中東領空　多家航空停飛一次看

汐止「皇兒小舖」深夜大火！消防員灌救中

王陽明揪南港車聚變調！警開出53件違規

台中暴力男球揮扁童　警逮人　

美以空襲　伊朗女子小學57死60傷

國光女神遭背叛LALA男友公開道歉

網紅「一生叔叔」遭噴辣椒水！慘況曝光

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情也挨罵

快訊／美以攻擊伊朗　中國：立即停止

更多

最夯影音

更多
伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面