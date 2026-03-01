12星座「3月首週運勢」！　水瓶準備談錢、雙子壓力大到失眠

▲處女座未來一週留意健康、雙子座壓力大影響睡眠。（示意圖／本報資料照）

辰宇力 ☆ 2026.3.1～2026.3.8 星象預測與12星座運勢

火星從水瓶進入雙魚，水象與風象交織，理性感知並行，但決策若只憑理性與邏輯，會忽略潛在暗流；若只憑感覺，又容易失準。這是一段需要覺察與策略並用的時間。情緒滲透力強，集體心理進入整理期。許多議題不再高分貝衝突，而是轉為制度面與結構面調整。檯面下談判、資源重新分配、權責邊界釐清會成為焦點。金融市場起伏不大，但暗中重新佈局。

展望未來7日，#巨蟹視野打開。#水瓶重視金錢與價值感議題。#雙子壓力上升。#射手安全感議題浮現。#獅子注意壓力。#天秤注意腸胃與神經緊繃。#摩羯注意交通安全。#雙魚重新思考未來方向。#白羊靜觀局勢。#處女注意健康管理。#金牛整合資源。#天蠍表達慾望提升。

白羊座 Aries（3/21 ～ 4/20）

節奏放慢，觀察局勢比衝刺更重要。工作面有隱性競爭，情緒容易因他人態度而波動，建議保持戰略沉默。財務穩定，避免衝動投資。

本週開運色：褐、墨綠

3/1（SUN）：晴 Sunny

3/2（MON）：晴 Sunny

3/3（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/4（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/5（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/6（FRI）：陰 Cloudy

3/7（SAT）：陰 Cloudy

3/8（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

金牛座 Taurus（4/21 ～ 5/20）

不是所有人際合作都值得長期投入。本週利於整合資源與重組團隊。財務面有新資訊進場，但需多方查證。感情上適合理性溝通，避免情緒勒索。

本週開運色：銀白、藍紫

3/1（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/2（MON）：暴雨 Rainy

3/3（TUE）：晴 Sunny

3/4（WED）：晴 Sunny

3/5（THU）：晴 Sunny

3/6（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/7（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/8（SUN）：陰 Cloudy

雙子座 Gemini（5/21 ～ 6/21）

事業壓力上升，但同時曝光度提高。被看見的同時也被檢驗。避免模糊承諾。主管層或權威角色成為關鍵。睡眠品質影響判斷力，務必調整作息。

本週開運色：暖黃、橙紅

3/1（SUN）：晴 Sunny

3/2（MON）：晴 Sunny

3/3（TUE）：暴雨 Rainy

3/4（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/5（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/6（FRI）：晴 Sunny

3/7（SAT）：晴 Sunny

3/8（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

巨蟹座 Cancer（6/22 ～ 7/22）

視野打開的一週。適合規劃進修、旅行或跨領域學習。舊有信念受到挑戰，但也是成長契機。遠方或海外事務有變動跡象。財務屬保守穩健型，不宜高風險操作。

本週開運色：綠、黃

3/1（SUN）：晴 Sunny

3/2（MON）：晴 Sunny

3/3（TUE）：晴 Sunny

3/4（WED）：晴 Sunny

3/5（THU）：晴 Sunny

3/6（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/7（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/8（SUN）：晴 Sunny

獅子座 Leo（7/23 ～ 8/22）

資源與權力議題浮現。共享資產、保險、稅務或分潤問題需重新檢視。感情層面情緒濃度升高，界線要清楚。健康方面注意壓力造成的身心疲勞。

本週開運色：紅紫、黃

3/1（SUN）：陰 Cloudy

3/2（MON）：暴雨 Rainy

3/3（TUE）：晴 Sunny

3/4（WED）：晴 Sunny

3/5（THU）：晴 Sunny

3/6（FRI）：晴 Sunny

3/7（SAT）：晴 Sunny

3/8（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

處女座 Virgo（8/23 ～ 9/22）

合作關係成為主軸。伴侶、同事或合作夥伴的狀態影響整體效率。溝通若太理性，容易令人感到冷冽。適度示弱反而促進信任。合約、條文需再確認細節。

本週開運色：粉玫瑰、藍

3/1（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/2（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/3（TUE）：暴雨 Rainy

3/4（WED）：陰 Cloudy

3/5（THU）：陰 Cloudy

3/6（FRI）：晴 Sunny

3/7（SAT）：晴 Sunny

3/8（SUN）：晴 Sunny

天秤座 Libra（9/23 ～ 10/23）

工作細節量增加，瑣事多但不至於失控。適合優化流程與系統重整。注意腸胃與神經緊繃。感情上不宜過度迎合，維持公平原則即可。

本週開運色：暖黃、橙紅

3/1（SUN）：晴 Sunny

3/2（MON）：晴 Sunny

3/3（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/4（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/5（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/6（FRI）：陰 Cloudy

3/7（SAT）：陰 Cloudy

3/8（SUN）：晴 Sunny

天蠍座 Scorpio（10/24 ～ 11/22）

創意與自我表達慾望提升。適合推動企劃或展現專長。感情能量偏強，但情緒佔有慾也上升。財務有短期波動，避免與朋友金錢往來。

本週開運色：褐、墨綠

3/1（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/2（MON）：暴雨 Rainy

3/3（TUE）：晴 Sunny

3/4（WED）：晴 Sunny

3/5（THU）：晴 Sunny

3/6（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/7（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/8（SUN）：陰 Cloudy

射手座 Sagittarius（11/23 ～ 12/21）

家庭與內在安全感議題浮現。居住環境或家人健康需留意。這週適合整理空間，清理舊物。工作節奏稍慢，但並非退步，而是沉澱。

本週開運色：藍、藍綠

3/1（SUN）：晴 Sunny

3/2（MON）：晴 Sunny

3/3（TUE）：暴雨 Rainy

3/4（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/5（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/6（FRI）：晴 Sunny

3/7（SAT）：晴 Sunny

3/8（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

摩羯座 Capricorn（12/22 ～ 1/19）

會議、簡報、文件往來頻繁，資訊流動加速。說話方式比內容更重要。兄弟姊妹或同輩關係需溝通釐清。短途移動增加，注意交通安全。

本週開運色：紅紫、黃

3/1（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/2（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/3（TUE）：晴 Sunny

3/4（WED）：晴 Sunny

3/5（THU）：晴 Sunny

3/6（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/7（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/8（SUN）：晴 Sunny

水瓶座 Aquarius（1/20 ～ 2/18）

金錢與價值感議題成為核心。收入模式或報酬機制出現討論空間。這週利於談條件，但要準備數據。情緒上較為冷靜，是理財規劃好時機。

本週開運色：綠、黃

3/1（SUN）：陰 Cloudy

3/2（MON）：暴雨 Rainy

3/3（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/4（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/5（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/6（FRI）：晴 Sunny

3/7（SAT）：晴 Sunny

3/8（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

雙魚座 Pisces（2/19 ～ 3/20）

能量集中在自我定位。重新思考未來方向與角色定位。外界期待上升，但也更敏感。適合形象調整或策略轉型。避免過度自我消耗。

本週開運色：暗紅、褐紅

3/1（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/2（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/3（TUE）：暴雨 Rainy

3/4（WED）：陰 Cloudy

3/5（THU）：陰 Cloudy

3/6（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/7（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/8（SUN）：晴 Sunny