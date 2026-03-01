　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座「3月首週運勢」！　水瓶準備談錢、雙子壓力大到失眠

▲經痛,月經,睡覺,MC,失眠,外漏,生理期。（圖／記者謝婷婷攝）

▲處女座未來一週留意健康、雙子座壓力大影響睡眠。（示意圖／本報資料照）

辰宇力 ☆ 2026.3.1～2026.3.8 星象預測與12星座運勢

火星從水瓶進入雙魚，水象與風象交織，理性感知並行，但決策若只憑理性與邏輯，會忽略潛在暗流；若只憑感覺，又容易失準。這是一段需要覺察與策略並用的時間。情緒滲透力強，集體心理進入整理期。許多議題不再高分貝衝突，而是轉為制度面與結構面調整。檯面下談判、資源重新分配、權責邊界釐清會成為焦點。金融市場起伏不大，但暗中重新佈局。

展望未來7日，#巨蟹視野打開。#水瓶重視金錢與價值感議題。#雙子壓力上升。#射手安全感議題浮現。#獅子注意壓力。#天秤注意腸胃與神經緊繃。#摩羯注意交通安全。#雙魚重新思考未來方向。#白羊靜觀局勢。#處女注意健康管理。#金牛整合資源。#天蠍表達慾望提升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

白羊座 Aries（3/21 ～ 4/20）

節奏放慢，觀察局勢比衝刺更重要。工作面有隱性競爭，情緒容易因他人態度而波動，建議保持戰略沉默。財務穩定，避免衝動投資。

本週開運色：褐、墨綠

3/1（SUN）：晴 Sunny
3/2（MON）：晴 Sunny
3/3（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
3/4（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
3/5（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
3/6（FRI）：陰 Cloudy
3/7（SAT）：陰 Cloudy
3/8（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

金牛座 Taurus（4/21 ～ 5/20）

不是所有人際合作都值得長期投入。本週利於整合資源與重組團隊。財務面有新資訊進場，但需多方查證。感情上適合理性溝通，避免情緒勒索。

本週開運色：銀白、藍紫

3/1（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
3/2（MON）：暴雨 Rainy
3/3（TUE）：晴 Sunny
3/4（WED）：晴 Sunny
3/5（THU）：晴 Sunny
3/6（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
3/7（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
3/8（SUN）：陰 Cloudy

雙子座 Gemini（5/21 ～ 6/21）

事業壓力上升，但同時曝光度提高。被看見的同時也被檢驗。避免模糊承諾。主管層或權威角色成為關鍵。睡眠品質影響判斷力，務必調整作息。

本週開運色：暖黃、橙紅

3/1（SUN）：晴 Sunny
3/2（MON）：晴 Sunny
3/3（TUE）：暴雨 Rainy
3/4（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
3/5（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
3/6（FRI）：晴 Sunny
3/7（SAT）：晴 Sunny
3/8（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

巨蟹座 Cancer（6/22 ～ 7/22）

視野打開的一週。適合規劃進修、旅行或跨領域學習。舊有信念受到挑戰，但也是成長契機。遠方或海外事務有變動跡象。財務屬保守穩健型，不宜高風險操作。

本週開運色：綠、黃

3/1（SUN）：晴 Sunny
3/2（MON）：晴 Sunny
3/3（TUE）：晴 Sunny
3/4（WED）：晴 Sunny
3/5（THU）：晴 Sunny
3/6（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
3/7（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
3/8（SUN）：晴 Sunny

獅子座 Leo（7/23 ～ 8/22）

資源與權力議題浮現。共享資產、保險、稅務或分潤問題需重新檢視。感情層面情緒濃度升高，界線要清楚。健康方面注意壓力造成的身心疲勞。

本週開運色：紅紫、黃

3/1（SUN）：陰 Cloudy
3/2（MON）：暴雨 Rainy
3/3（TUE）：晴 Sunny
3/4（WED）：晴 Sunny
3/5（THU）：晴 Sunny
3/6（FRI）：晴 Sunny
3/7（SAT）：晴 Sunny
3/8（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

處女座 Virgo（8/23 ～ 9/22）

合作關係成為主軸。伴侶、同事或合作夥伴的狀態影響整體效率。溝通若太理性，容易令人感到冷冽。適度示弱反而促進信任。合約、條文需再確認細節。

本週開運色：粉玫瑰、藍

3/1（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
3/2（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
3/3（TUE）：暴雨 Rainy
3/4（WED）：陰 Cloudy
3/5（THU）：陰 Cloudy
3/6（FRI）：晴 Sunny
3/7（SAT）：晴 Sunny
3/8（SUN）：晴 Sunny

天秤座 Libra（9/23 ～ 10/23）

工作細節量增加，瑣事多但不至於失控。適合優化流程與系統重整。注意腸胃與神經緊繃。感情上不宜過度迎合，維持公平原則即可。

本週開運色：暖黃、橙紅

3/1（SUN）：晴 Sunny
3/2（MON）：晴 Sunny
3/3（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
3/4（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
3/5（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
3/6（FRI）：陰 Cloudy
3/7（SAT）：陰 Cloudy
3/8（SUN）：晴 Sunny

天蠍座 Scorpio（10/24 ～ 11/22）

創意與自我表達慾望提升。適合推動企劃或展現專長。感情能量偏強，但情緒佔有慾也上升。財務有短期波動，避免與朋友金錢往來。

本週開運色：褐、墨綠

3/1（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
3/2（MON）：暴雨 Rainy
3/3（TUE）：晴 Sunny
3/4（WED）：晴 Sunny
3/5（THU）：晴 Sunny
3/6（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
3/7（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
3/8（SUN）：陰 Cloudy

射手座 Sagittarius（11/23 ～ 12/21）

家庭與內在安全感議題浮現。居住環境或家人健康需留意。這週適合整理空間，清理舊物。工作節奏稍慢，但並非退步，而是沉澱。

本週開運色：藍、藍綠

3/1（SUN）：晴 Sunny
3/2（MON）：晴 Sunny
3/3（TUE）：暴雨 Rainy
3/4（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
3/5（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
3/6（FRI）：晴 Sunny
3/7（SAT）：晴 Sunny
3/8（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

摩羯座 Capricorn（12/22 ～ 1/19）

會議、簡報、文件往來頻繁，資訊流動加速。說話方式比內容更重要。兄弟姊妹或同輩關係需溝通釐清。短途移動增加，注意交通安全。

本週開運色：紅紫、黃

3/1（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
3/2（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
3/3（TUE）：晴 Sunny
3/4（WED）：晴 Sunny
3/5（THU）：晴 Sunny
3/6（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
3/7（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
3/8（SUN）：晴 Sunny

水瓶座 Aquarius（1/20 ～ 2/18）

金錢與價值感議題成為核心。收入模式或報酬機制出現討論空間。這週利於談條件，但要準備數據。情緒上較為冷靜，是理財規劃好時機。

本週開運色：綠、黃

3/1（SUN）：陰 Cloudy
3/2（MON）：暴雨 Rainy
3/3（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
3/4（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
3/5（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
3/6（FRI）：晴 Sunny
3/7（SAT）：晴 Sunny
3/8（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

雙魚座 Pisces（2/19 ～ 3/20）

能量集中在自我定位。重新思考未來方向與角色定位。外界期待上升，但也更敏感。適合形象調整或策略轉型。避免過度自我消耗。

本週開運色：暗紅、褐紅

3/1（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
3/2（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
3/3（TUE）：暴雨 Rainy
3/4（WED）：陰 Cloudy
3/5（THU）：陰 Cloudy
3/6（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
3/7（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
3/8（SUN）：晴 Sunny

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
317 1 7295 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台64萬YTR被折返：這輩子沒想過因戰爭回不了台灣
哈米尼開會被炸！　「伊朗高層齊聚」遭集體擊殺
杜拜機場「女滿臉血」逃命！　航廈狂奔撤離畫面曝
快訊／高美館豪宅區墜樓！男陳屍人行道
陸駐以使館緊急撤離登記「納入台胞證」：不排除進一步惡化
出差遇空襲！台人嚇到慌逃：伊朗抱著「要死大家一起死」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中東開戰！台64萬YTR被折返：這輩子沒想過因戰爭回不了台灣

美以襲伊朗「阿聯酋班機取消」　夫妻困杜拜錯愕：只能等

12星座「3月首週運勢」！　水瓶準備談錢、雙子壓力大到失眠

中東戰火影響「桃機今6航班取消」　業者：恢復時間未定

台灣燈會明晚進行點燈儀式　600件作品為期13天嘉義展出

招財剋小人！　超強「翻身轉運日」要來了

清晨國道交通量為平日1.5倍　國5北向上午將湧車潮

馬頭魚成老饕逸品「進港就被搶購」　農業部曝挑選「3大關鍵」

境外新生註冊破2.4萬「6年狂增81%」　這3所私立大學最多

春雨來了！　4天下最大

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

喊話伊朗人民「推翻神權暴政」　納坦雅胡：將威脅全人類

乳牛貓伸懶腰也要奴才幫忙　打超大哈欠：很冷偶不想動

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

以色列開戰！防長證實「對伊朗發動打擊」　德黑蘭傳爆炸

中東開戰！台64萬YTR被折返：這輩子沒想過因戰爭回不了台灣

美以襲伊朗「阿聯酋班機取消」　夫妻困杜拜錯愕：只能等

12星座「3月首週運勢」！　水瓶準備談錢、雙子壓力大到失眠

中東戰火影響「桃機今6航班取消」　業者：恢復時間未定

台灣燈會明晚進行點燈儀式　600件作品為期13天嘉義展出

招財剋小人！　超強「翻身轉運日」要來了

清晨國道交通量為平日1.5倍　國5北向上午將湧車潮

馬頭魚成老饕逸品「進港就被搶購」　農業部曝挑選「3大關鍵」

境外新生註冊破2.4萬「6年狂增81%」　這3所私立大學最多

春雨來了！　4天下最大

新北男開太慢被叭　以為騎士發「戰鬥邀請」...停車揮刀理論

防詐宣導「馬」上開跑！南市警進駐古都馬　大型警察寶寶吸睛

貝林傑背部不適暫停出賽　洋基強調「並不太擔心」

沒被徵詢選北市！　王世堅喊沒必要：賴清德一定找最強的去談

趁堂姊熟睡兩度猥褻、性侵　惡狼求情「情堪憫恕」遭法官打臉

第55順位的逆襲！勇士砸1500萬美金提前留下巴西前鋒桑托斯

半夜吃完泡麵「上吐下瀉3天」超慘！唐從聖翻出包裝⋯驚見恐怖真相

只因看一眼！2男豆漿店吃宵夜竟遭圍毆　警14小時內逮4惡徒

全台最美賽道開跑！黃偉哲鳴槍揭幕　2026古都馬2.5萬人齊奔

川普傳看過哈米尼遺體照！　伊朗革命衛隊誓言「史上最猛烈報復」

【暖心守護】走失童哭累枕陌生大腿熟睡　暖心阿嬤撐傘守護網淚目

生活熱門新聞

郵局網路轉定存限額降至100萬　114萬戶受影響

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情也挨罵

元宵節水氣最猛「全台有雨」　高山可望追雪

明「全台下3天」　雨最大地區曝

快訊／今彩539一次開出5注頭獎！

快訊／23:49宜蘭近海規模4.4「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／23：49發生地震！台北感受搖晃

春雨來了！　4天下最大

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

中東戰火影響「桃機今6航班取消」　業者：恢復時間未定

境外新生註冊破2.4萬「6年狂增81%」　這3所私立大學最多

春雷將響！　鋒面掃全台

招財剋小人！　超強「翻身轉運日」要來了

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

更多熱門

相關新聞

3月1日星座運勢／魔羯搞創意收入廣

3月1日星座運勢／魔羯搞創意收入廣

小孟老師每日星座運勢解析，3月1日如下：

首波水逆12星座生存指南！雙魚淪震央「大腦狂當機」

首波水逆12星座生存指南！雙魚淪震央「大腦狂當機」

2月底開始「好運上門四大生肖」

2月底開始「好運上門四大生肖」

離婚率最高星座Top3曝光

離婚率最高星座Top3曝光

關鍵字：

星座占卜12星座運勢牡羊座金牛座雙子座巨蟹座獅子座處女座天秤座天蠍座射手座摩羯座水瓶座雙魚座

讀者迴響

熱門新聞

王子粿粿首度合體現身！消失4個月「參加宮廟團拜」

杜拜機場遭擊中！　旅客驚惶撤離機場影片曝光

快訊／川普證實：伊朗最高領袖哈米尼遭斬首

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋

即／伊朗官媒證實：最高領袖哈米尼身亡

美國為什麼要打伊朗　川普揭軍事目的

即／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗襲擊

7國關閉中東領空　多家航空停飛一次看

王陽明揪南港車聚變調！警開出53件違規

汐止「皇兒小舖」深夜大火！消防員灌救中

台中暴力男球揮扁童　警逮人　

國光女神遭背叛LALA男友公開道歉

哈米尼身亡！獨裁統治32年　回顧一生

郵局網路轉定存限額降至100萬　114萬戶受影響

網紅「一生叔叔」遭噴辣椒水！慘況曝光

更多

最夯影音

更多
伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面