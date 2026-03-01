　
國際

中東亂局開端？美情報評估2大後果　CNN揭「伊朗民主化」恐淪幻想

▲▼美國總統川普20日在白宮召開記者會。（圖／路透）

▲川普下令「斬首」伊朗最高領袖，震撼國際局勢。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

CNN報導，美國總統川普對伊朗發動大規模空襲，在缺乏國會批准，民眾幾乎沒有心理準備的情況下，將國家拖入一場風險巨大、後果深遠的中東戰爭。不過，他在擊殺伊朗最高領袖哈米尼之後，是否能夠達成目標，未來走向依舊充滿變數。

報導指出，短期內有幾項因素將決定這場衝突的未來走向，包括空襲是否成功殲滅伊朗領導層？伊朗民眾是否會響應川普號召走上街頭、接管國家並終結伊斯蘭革命？伊朗規模有限的報復究竟意味著實力下降，又或者是在保留實力？

▼哈米尼獨裁統治伊朗逾30年。（圖／路透）

▲▼ 伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／路透）

民主化空想？伊朗反擊恐埋藏數年

報導指出，即使推翻現有政權、領導人被擊殺，伊朗民主化仍可能只是幻想。如果中央政府權威崩潰，恐將淪入無政府狀態，甚至恐怕引發長達數十年的區域動盪。

德國馬歇爾基金會學者萊瑟（Ian Lesser）認為，在某種意義上時機已經成熟，因為伊朗政權的國內統治面臨各種挑戰，區域布局受挫，報復能力減弱，「但這一切並不足以導致政權更迭。」

儘管他認為不太可能出現比哈米尼更糟糕的政權，但川普行動的結果依然不明，而伊朗政府的反擊手段，可能必須等待數月甚至數年才會顯現，不論是透過支持代理人，或在西方國家贊助恐怖主義。一名熟悉伊朗軍事戰略的消息人士告訴CNN，「伊朗已為長期戰爭做好了準備。」

▼伊朗民眾是否響應號召，仍是未知數。圖為德黑蘭一間商店內的伊朗民眾。（圖／路透）

▲▼伊朗民眾在德黑蘭一間商店內購物。（圖／路透）

美情報評估2結果　川普面臨執政危機

美國情報評估指出，最可能發生的情況是伊斯蘭革命衛隊（IRGC）殘餘勢力的強硬派取而代之，形成另一個獨裁政權。最壞情況則是中央控制體系瓦解，各武裝派系割據對峙，導致內戰與國家分裂，甚至引起難民危機，衝擊整個中東地區。

諷刺的是，川普當年正是靠著反對海外戰爭的浪潮崛起，如今卻成為又一位自願投入中東衝突的總統。民調顯示，大多數選民認為川普施政優先順序與他的理想不同，而川普目前面臨史上最低支持度，今年11月的期中選舉壓力沉重。

02/27 全台詐欺最新數據

國際熱門新聞

