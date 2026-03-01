中東戰火影響「桃機今6航班取消」　業者：恢復時間未定

▲伊朗發射飛彈攻擊美國海軍位於巴林的「第五艦隊」，中東多國已關閉領空。（圖／路透）

記者周湘芸／台北報導

美國與以色列對伊朗發動空襲行動，導致中東關閉領空。根據桃園機場公告，今天共有6架次往返杜拜及阿布達比航班取消，其中，阿提哈德航空指出，由於目前戰爭局勢還不明朗，後續恢復航班時間還未定。

美國與以色列昨天對伊朗發動空襲行動，中東情勢急遽升溫，全球最繁忙的杜拜機場更傳出遭攻擊，多家航空公司陸續宣布暫停或調整中東航線。目前有經營台北航線的阿聯酋航空（Emirates）及阿提哈德航空（Etihad）均取消航班，其中也包括台北直飛中東航線。

根據桃園機場航班異動資訊，今天共有6架次往返杜拜及阿布達比航班取消，包括阿聯酋航空往返杜拜4架次、阿提哈德航空及星宇航空往返阿布達比共掛2架次。

阿聯酋航空表示，配合杜拜機場關閉，目前暫停台北-杜拜航線，今天當地時間下午3時前（台灣時間晚間7時前），所有進出杜拜的阿聯酋航空航班均暫時停飛，旅客若72小時內有航班安排，可重新改訂（最晚10天內）或申請退票。

阿提哈德航空指出，昨天飛往阿布達比航班都是取消狀態，部分航班起飛後也轉回原目的地，今天當地時間下午2時前（台灣時間晚間6時前）飛往阿布達比航班均取消，由於目前戰爭局勢還不明朗，後續恢復航班時間還未定。

至於國籍航空是否受到影響繞道，華航表示，華航歐洲客運航班不受影響，部份貨運航班已調整替代航路；長榮航空也說，往返歐洲航班的航路未經過伊朗領空，航班皆正常。

▲▼今天往返杜拜及阿布達比航班均取消。（圖／取自桃園機場網站）