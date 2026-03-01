清晨國道交通量為平日1.5倍　國5北向上午將湧車潮

▲今天上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭至坪林。（圖／高公局提供）

記者周湘芸／台北報導

今天是228連續假期收假日，高速公路局表示，今天凌晨國道交通量為年平均平日1.5倍，上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭至坪林，建議用路人上午9時前出發。

高公局表示，昨天全日交通量為103.8百萬車公里，為年平均平日1.12倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為年平均平日1.12倍，昨天路況除國5北向頭城至坪林路段於凌晨零時逐漸紓解外，其餘路段於晚間7時後大致順暢。

高公局指出，今天凌晨0至5時平均交通量為5.95百萬車公里，為年平均平日1.5倍；預估今天交通量為110百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為8.6百萬車公里。

高公局表示，今天相關疏導措施包括中午12至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路及匝道儀控等。

高公局預判，今天上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭至坪林等，建議西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人上午9時前出發。

▲國道管制措施。（圖／高公局提供）