1張機票能買1套房？　逃伊朗戰火飛上海瘋傳「機票要價2540萬」

▲伊朗首都德黑蘭發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國與以色列28日聯手對伊朗發動攻擊，伊朗全國31個省份中已有20個省份遭戰火波及。由於伊朗及周邊多國暫停航班進出，滯留當地的外國人士紛紛設法轉往敘利亞，從大馬士革機場離境，中國社群竟因此瘋傳最貴一張機票要逾2500萬新台幣。

一張機票能買一套房

微博28日瘋傳大馬士革飛往中國上海的航班票價飆升，其中最貴一張機票竟接近555萬元人民幣（約新台幣2540萬元），引發網友熱議。

中國《每日經濟新聞》報導，有中國網友搜尋大馬士革飛往上海浦東機場的航班時，發現票價從數十萬元到數百萬元人民幣不等，直呼「一張機票能買一套房」。

報導指出，在戰事爆發前，若搭乘廈門航空，從大馬士革飛往上海的票價不到3000元人民幣（約新台幣1.4萬元）；若搭乘阿聯酋航空或馬來西亞航空，票價約1萬元人民幣（約新台幣4.6萬元）。

操作失誤？

有業界人士表示，所謂天價機票可能是輸入時操作失誤所致，未必真的存在如此高價票。不過票價確實明顯上漲，目前從大馬士革飛往中國的航班價格已漲至6萬至7萬元人民幣（約新台幣27萬至32萬元），且價格變動頻繁。截至昨晚，已搜尋不到敘利亞飛往中國各城市的機票。