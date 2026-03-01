　
國際

1張機票能買1套房？　逃伊朗戰火飛上海瘋傳「機票要價2540萬」

▲伊朗首都德黑蘭發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗首都德黑蘭發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國與以色列28日聯手對伊朗發動攻擊，伊朗全國31個省份中已有20個省份遭戰火波及。由於伊朗及周邊多國暫停航班進出，滯留當地的外國人士紛紛設法轉往敘利亞，從大馬士革機場離境，中國社群竟因此瘋傳最貴一張機票要逾2500萬新台幣。

一張機票能買一套房

微博28日瘋傳大馬士革飛往中國上海的航班票價飆升，其中最貴一張機票竟接近555萬元人民幣（約新台幣2540萬元），引發網友熱議。

中國《每日經濟新聞》報導，有中國網友搜尋大馬士革飛往上海浦東機場的航班時，發現票價從數十萬元到數百萬元人民幣不等，直呼「一張機票能買一套房」。

報導指出，在戰事爆發前，若搭乘廈門航空，從大馬士革飛往上海的票價不到3000元人民幣（約新台幣1.4萬元）；若搭乘阿聯酋航空或馬來西亞航空，票價約1萬元人民幣（約新台幣4.6萬元）。

操作失誤？

有業界人士表示，所謂天價機票可能是輸入時操作失誤所致，未必真的存在如此高價票。不過票價確實明顯上漲，目前從大馬士革飛往中國的航班價格已漲至6萬至7萬元人民幣（約新台幣27萬至32萬元），且價格變動頻繁。截至昨晚，已搜尋不到敘利亞飛往中國各城市的機票。

更多新聞
逃伊朗戰火！　瘋傳「一張機票2540萬」
王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警取締53件違規
快訊／杜拜五星飯店遭擊中
中東戰火升溫！7國關領空　多家航空停飛一次看
為什麼要打伊朗？　川普曝真正目的

1張機票能買1套房？　逃伊朗戰火飛上海瘋傳「機票要價2540萬」

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋　

以色列特拉維夫遭空襲　1死20傷

川普：對伊朗軍事打擊取得成功　負責做決定的人大部分都死了

美軍：成功防禦伊朗數百次反擊　未傳出人員傷亡

杜拜機場遭擊中！　旅客驚惶撤離機場影片曝光

快訊／川普證實：伊朗最高領袖哈米尼遭斬首

快訊／伊朗最高領袖哈米尼傳遭斬首！　以總理：人已經不在了

美國為什麼要打伊朗？　川普親曝軍事真正目的

中東戰火升溫！7國關閉領空　全球多家航空緊急停飛一次看

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

伊朗上海微博

