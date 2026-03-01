女遺失「AirPods Pro」一招找回　車主：算妳幸運

▲原PO透過手機定位功能，在一名婦人的機車車廂內找到遺失的耳機。（圖／翻攝當事人Threads）



記者陳俊宏／台北報導

台南一名女子遺失AirPods Pro 3，透過「尋找功能」定位，化身柯南追蹤半個月，在一輛機車的車廂內找到，沒想到女車主卻說，「算妳幸運，東西被我撿到還會還妳。」警方表示，全案依侵占遺失物罪嫌偵辦。

耳機定位在偏僻住宅區

原PO在Threads發文表示，耳機在健身房的女更衣室遺失，沒有第一時間發現，因自己只有運動時才會用到耳機，所以從1月13日遺失，到2月12日發現已經過了一個月。

原PO說，使用iPhone「尋找功能」，發現耳機定位在距離健身房20分鐘車程的偏僻住宅區，當下想過請健身房協助調閱監視器，但時間過一個月了，又是在沒有監視器的女更衣室遺失，所以放棄這個念頭。

原PO指出，打電話去派出所尋問，員警說就算去報案，也只會開報案證明，要有民眾主動拿去派出所才會通知，所以要先找到準確位置，再請警察陪同。

▼原PO分享找回耳機的經過。（示意圖）



原PO提到，一開始因為覺得為了幾千元，地毯式搜索太浪費時間想放棄，告訴自己下次別那麼粗心了；後面越想越氣，憑什麼壞人可以心安理得，占為己有？決定給對方一個教訓。

原PO寫道，於是隔天馬上跑到耳機定位位置，但因那裡是整排透天住宅區，耳機要越靠近位置才會越準確，發出聲音也聽不到，也沒有權利進去人家家裡檢查，所以就放棄，「我覺得她既然在健身房拿了我的耳機，一定還會再去運動，所以我每天都會打開定位，看耳機有沒有移動位置。」

車主竟稱：算妳幸運

原PO表示，就在2月26日，耳機顯示定位在健身房，她馬上過去，看著距離停在健身房門口的一台機車，按手機上播放聲音功能，並聽到耳機聲音從車廂傳出，確定位置後馬上報警。

原PO說，等警察來後，查到車主並請車主上樓（車主目測50歲阿姨），最後成功拿回耳機；對方被抓包後態度極度囂張，完全沒悔意，「我的東西在健身房也常不見啊，我也沒報警」、「算妳幸運，東西被我撿到還會還妳」。

「讓法律教你重新做人」



原PO指出，發這篇文是希望可以幫助到耳機也同樣遺失的人不要怕麻煩！雖然法律程序要花時間，但看到壞人受到制裁的瞬間，真的很舒壓，侵佔遺失物是非告訴乃論，現在對方除了要面對刑事責任，「我還會追加民事賠償，最後送給所有貪小便宜的人：人不要臉天下無敵，讓法律教你重新做人。」

原PO提到，「耳機我隔天就買新的了，只是想讓她學到教訓，不然她只會覺得這樣沒關係，一直做出這種錯誤行為，讓更多人受害（所以耳機歸還後，我也沒有使用了）。」警方則指出，全案依違反侵占遺失物罪嫌移送偵辦。