川普：對伊朗軍事打擊取得成功　負責做決定的人大部分都死了

記者張靖榕／綜合報導

美國與以色列28日聯手打擊伊朗。美國總統川普接受美媒專訪時表示，這項軍事行動「已取得成功」，並稱已造成巨大破壞，「他們需要數年的時間才能重建」，同時指出多名伊朗領導高層在襲擊中喪命，但未說明具體人數。

川普：負責做決定的人都死了

川普接受《NBC News》專訪時說，關於哈米尼（Ali Khamenei）已在空襲中身亡的報導，「我們認為這則消息屬實」。他並表示，「大部分」伊朗領導高層都已「不在了」，「那些負責做所有決定的人，大部分都不在了」。

美國一名高層官員向福斯新聞（Fox News）證實，在以色列對伊朗首都德黑蘭發動襲擊後，哈米尼與另外5到10名伊朗領導高層喪命，這是美以聯合軍事行動的一部分。

川普另於清晨發布影片指出，美國已開始對伊朗展開「大規模作戰行動」，以防止「這個極其邪惡、激進的獨裁政權」威脅美國及其核心國家安全利益。五角大廈將行動命名為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稍早亦發表聲明表示，已有愈來愈多跡象顯示，哈米尼已在美國與以色列聯手攻勢中身亡。

美以目標瓦解伊朗政權安全體系

美軍中央司令部（US Central Command）下午在社群平台X指出，美國及夥伴部隊於當天凌晨開始對目標發動襲擊，目的是瓦解伊朗政權安全體系，並優先打擊構成立即威脅的地點。

中央司令部說明，打擊目標包括伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）指揮與控制設施、防空系統、飛彈與無人機發射地，以及軍用機場。