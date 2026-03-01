明「全台下3天」　雨最大地區曝

▲進入3月春天，春雨綿綿。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／台北報導

周一起全台下3天！中央氣象署表示，周二水氣較多，西半部有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

氣象署說，今天東北季風減弱，各地白天氣溫回升，高溫普遍可以來到25至30度，而早晚各地低溫約18至21度；天氣方面，華南雲雨區持續東移，各地雲量仍多，但整體水氣稍減，北部、東半部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，中部及南部山區也有零星短暫陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



周一起全台下3天

氣象署指出，周一鋒面影響，北部及東北部有短暫陣雨，中部、東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，南部亦有零星短暫陣雨；周二東北季風增強，鋒面通過及華南雲雨區東移，水氣較多，西半部有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢機率，其他地區有局部短暫陣雨。

氣象署預報，周三東北季風影響，華南雲系東移，北部、東半部、中南部山區及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部平地亦有零星短暫陣雨；周四東北季風減弱，水氣減少，北部、東半部、中南部山區及恆春半島有局部短暫陣雨。

氣象署表示，周五東北季風再增強，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨；周六東北季風影響，水氣再減少，基隆北海岸、東半部、恆春半島及北部山區有局部短暫雨。