美軍：成功防禦伊朗數百次反擊　未傳出人員傷亡

▲美軍中央司令部發布照片，美軍發射垂發飛彈打擊伊朗。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與以色列28日聯手襲擊伊朗，伊朗隨即展開報復反擊。美軍中央司令部表示，部隊成功防禦數百次來自伊朗的飛彈與無人機攻擊，目前尚無美軍人員傷亡通報，美軍設施受損程度輕微，未影響後續作戰任務。

川普矢言摧毀伊朗軍工業

美國總統川普當天清晨在影片中宣布，美國已開始對伊朗發動「大規模作戰行動」，以防止「這個極其邪惡、激進的獨裁政權」威脅美國及其核心國家安全利益。五角大廈將行動命名為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。

川普表示，美國將「摧毀他們的飛彈並剷平其飛彈工業」、「殲滅他們的海軍」，並「確保該地區的恐怖分子代理人無法再度破壞區域穩定」。

美軍自海陸空打擊 首次部署「天蠍打擊特遣隊」

美軍中央司令部（US Central Command）下午在社群平台X指出，美國及夥伴部隊於美東時間凌晨1時15分開始對目標發動襲擊，目的是瓦解伊朗政權安全體系，並優先打擊構成立即威脅的地點。

中央司令部說明，打擊目標包括伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）指揮與控制設施、防空系統、飛彈與無人機發射地，以及軍用機場。中央司令部司令、海軍上將古柏（Brad Cooper）表示，川普下令行動，「我們英勇的陸軍、海軍、空軍、陸戰隊、太空軍及海岸防衛隊隊員正挺身響應號召」。

中央司令部指出，在首波打擊後的數小時內，美軍自空中、陸地與海上發射精準彈藥，並首次在實戰中部署低成本自殺式攻擊無人機「天蠍打擊特遣隊」（Task Force Scorpion Strike）。

中央司令部強調，「史詩怒火行動」動用了這一代以來美國在該區域最大規模的軍事火力集結。