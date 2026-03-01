杜拜機場遭擊中！　旅客驚惶撤離機場影片曝光

BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2026
An Iranian drone attacked Dubai International Airport
Preliminary reports indicate the strike hit the airport grounds. No information has been released yet on casualties or damage.
記者張靖榕／綜合報導
杜拜國際機場（Dubai International Airport）傳出疑似遭伊朗攻擊後緊急疏散。社群媒體流傳的畫面顯示，大批旅客倉皇離開航廈，現場可見濃煙瀰漫。
▲杜拜機場機組人員與旅客驚惶逃離。（圖／翻攝X）
杜拜機場公司發聲明
杜拜媒體辦公室表示，有4名機場員工在事件中受傷。杜拜機場公司發表聲明指出，杜拜國際機場（DXB）一處登機區在事件中受到輕微損壞，情況已迅速獲得控制。
聲明指出，緊急應變團隊已立即部署，並與相關單位協調處理後續事宜；4名員工受傷後已即時接受醫療照護。由於事前已啟動應變計畫，多數航廈原本已完成旅客疏散。機場方面表示，將在有進一步資訊時對外更新。
Footage from Dubai International Airport, UAE, shows victims bleeding after an Iranian drone attack. pic.twitter.com/pz6KqP1FuA— ???????????????????? ® (@Alpha7021) February 28, 2026
Smoke, evacuations, and alarms reported at Dubai International Airport after the latest Iranian missile attack. pic.twitter.com/R0OXEGJwwV— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2026
所有航班暫停
稍早，杜拜機場宣布，因應美國與以色列對伊朗發動空襲後的區域情勢升高，杜拜國際機場及阿勒馬克圖姆國際機場（Al Maktoum International）所有航班暫停，直至另行通知，並呼籲旅客暫勿前往機場。
阿聯酋航空（Emirates）與杜拜航空（flydubai）已暫停營運；阿提哈德航空（Etihad）則宣布，阿布達比所有出發航班暫停至週日格林威治時間10時。
杜拜國際機場為全球最繁忙機場，2025年旅客量創下9520萬人次新高。
