國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

杜拜機場遭擊中！　旅客驚惶撤離機場影片曝光

記者張靖榕／綜合報導

杜拜國際機場（Dubai International Airport）傳出疑似遭伊朗攻擊後緊急疏散。社群媒體流傳的畫面顯示，大批旅客倉皇離開航廈，現場可見濃煙瀰漫。

▲杜拜機場機組人員與旅客驚惶逃離。（圖／翻攝X）

▲杜拜機場機組人員與旅客驚惶逃離。（圖／翻攝X）

杜拜機場公司發聲明

杜拜媒體辦公室表示，有4名機場員工在事件中受傷。杜拜機場公司發表聲明指出，杜拜國際機場（DXB）一處登機區在事件中受到輕微損壞，情況已迅速獲得控制。

聲明指出，緊急應變團隊已立即部署，並與相關單位協調處理後續事宜；4名員工受傷後已即時接受醫療照護。由於事前已啟動應變計畫，多數航廈原本已完成旅客疏散。機場方面表示，將在有進一步資訊時對外更新。

所有航班暫停

稍早，杜拜機場宣布，因應美國與以色列對伊朗發動空襲後的區域情勢升高，杜拜國際機場及阿勒馬克圖姆國際機場（Al Maktoum International）所有航班暫停，直至另行通知，並呼籲旅客暫勿前往機場。

阿聯酋航空（Emirates）與杜拜航空（flydubai）已暫停營運；阿提哈德航空（Etihad）則宣布，阿布達比所有出發航班暫停至週日格林威治時間10時。

杜拜國際機場為全球最繁忙機場，2025年旅客量創下9520萬人次新高。

