3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

直擊／小米巴賽隆納發表會全系列一次看　超跑概念車壓軸登場

記者蘇晟彥／巴賽隆納報導

小米 27日在巴賽隆納舉辦17系列國際版發表會，同時帶來一系列3C產品，包含小米tag、Pad 8 系列、Watch 5、電動滑板車 6 系列 及這次最受到注目的 GT7 概念車「小米 Vision Gran Turismo」，這次《ETtoday新聞雲》也受邀前往西班牙參加發表會，現在就來一起直擊各項產品的真面目吧！

▼將蘋果作為對標、直接跳過16的小米17系列國際版正式亮相，在這次發表會中也有不少「正面用數據」迎敵的橋段。（圖／記者蘇晟彥攝，下皆同）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

小米17、17 Ultra

小米17系列國際版僅登場17、17Ultra兩個機型，其中在中國版販售的徠卡版將正式以「Leica Leitzphone」的名稱販售，台灣也確定會同步上市。同時，小米17 Ultra將提供專業攝影套組、輕薄攝影套組兩種選項，目前台灣售價預計將在近期公布，米粉們可以稍微期待一下。

【延伸閱讀】

直擊／小米17系列國際版西班牙亮相！Ultra徠卡版更名「台灣會上」

▼17Ultra（左）、17（右）。

▲▼ xiaomi 小米,小米17 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼Leica Leitzphone的手機殼、鏡頭蓋及拭鏡布都附有滿滿的徠卡Logo，相信喜歡「可樂標」的粉絲一定會喜愛。

▲▼ xiaomi 小米,小米17 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ xiaomi 小米,小米17 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼輕薄攝影套組共有3種顏色，皆有附贈相同色系的掛繩。

▲▼ xiaomi 小米,小米17 。（圖／記者蘇晟彥攝）

小米 Vision Gran Turismo

在事前保密到家，終於在發表會宣布將推出超跑概念車小米 Vision Gran Turismo，同時確定將在MWC上正式亮相，這就靜待開展後的報導吧！

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

小米 Pads 8系列

預計將推出Pads 8、Pads 8 Pro及柔光版（螢幕表面加入防眩光納米紋理塗層，降低反光）。

▲▼ xiaomi 小米,小米17 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ xiaomi 小米,小米17 。（圖／記者蘇晟彥攝）

小米 Tag ＆ 小米纖薄磁吸行動電源

今年處處將矛頭指向蘋果的小米，自然也不會放過「Tag」產品，將以台幣約350元的售價搶攻藍牙追蹤器市場，同時能支援安卓、蘋果陣營的所有手機，重量約為10g，具備IP67防塵防水，電量續航約為1年。

在發表會上，小米也發表跟iPhone 17配色極像的纖薄磁吸行動電源，共有橘、銀及黑三色，主打6mm 無感輕薄，高效磁吸不斷電，台灣售價為1,299元（官網已經開放商品頁）。

▲▼ xiaomi 小米,小米17 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ xiaomi 小米,小米17 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

小米Watch 5

搭載高通 Snapdragon W5 Gen 1 穿戴平台、內建 930mAh 電池，根據官網資料，可在全智能模式下使用約6天、省電模式下續航18天，此外，小米Watch 5搭載升級版HyperOS 系統，可跟小米生態鏈裝置聯動，同時使用Gemini進行相關AI功能操作。

▲▼ xiaomi 小米,小米17 。（圖／記者蘇晟彥攝）

小米電動滑板車 6 系列

分為標準版與 Pro 版及Pro Max三個系列，售價如下。

▲▼ 小米電動滑板車 6 系列 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

