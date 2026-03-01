美國為什麼要打伊朗？　川普親曝軍事真正目的

▲美國和以色列聯手空襲伊朗，首都德黑蘭爆炸。（圖／達志影像／美聯社）



記者董美琪／綜合報導

美國與以色列28日對伊朗多處發動聯合突擊。伊朗隨即反擊，伊斯蘭革命衛隊對外宣稱，已對中東多處美軍基地展開報復行動，區域情勢急速升溫。

美以聯手出擊原因

根據哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，美國總統川普透過「真實社群」（Truth Social）發布長達8分鐘影片表示，美方正進行「規模龐大且持續性的軍事行動」，目的是阻止伊朗政權威脅美國及核心國安利益。

川普指出，美軍將摧毀伊朗飛彈能力與相關軍工設施，同時削弱其海軍戰力，並阻斷區域內由伊朗支持的武裝勢力。他強調，美國政策一向不容許伊朗取得核武，在他任內更是如此。

美國國防部隨後在社群平台宣布，此次軍事行動命名為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。

針對美方說法，伊朗方面則再次否認發展核武的指控，並表示若要達成任何協議，必須納入解除美國制裁的條件。

空襲鎖定高層 德黑蘭多處傳爆炸

伊朗半官方媒體塔斯尼姆社（Tasnim）指出，美以空襲期間，有7枚飛彈落在德黑蘭北部謝米蘭一帶，鄰近伊朗總統府及最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）寓所區域。美聯社亦報導，哈米尼辦公室周邊遭攻擊。

以色列消息人士向CNN透露，軍方鎖定目標除了哈米尼，還包括武裝部隊參謀總長墨沙維（Sayyid Abdolrahim Mousavi），以及總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）等人。

油價與金價恐飆升 全球市場警戒

隨著衝突擴大，市場高度關注能源運輸動脈是否受阻。伊朗過去曾揚言封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。若該航道中斷，分析師預估布蘭特原油價格可能迅速突破每桶100美元。

市場避險情緒同步升高，資金流向黃金等保值資產，國際金價被看好持續走揚。全球股市則可能面臨明顯賣壓。

若油價持續上漲，運輸與物流成本將被推升，恐再度帶動通膨壓力，使各國央行在利率政策上的操作空間更受限。