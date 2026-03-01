　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國為什麼要打伊朗？　川普親曝軍事真正目的

▲美國和以色列聯手空襲伊朗，連德黑蘭都被打，伊朗隨即反擊，美軍基地成報復目標。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國和以色列聯手空襲伊朗，首都德黑蘭爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／綜合報導

美國與以色列28日對伊朗多處發動聯合突擊。伊朗隨即反擊，伊斯蘭革命衛隊對外宣稱，已對中東多處美軍基地展開報復行動，區域情勢急速升溫。

美以聯手出擊原因

根據哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，美國總統川普透過「真實社群」（Truth Social）發布長達8分鐘影片表示，美方正進行「規模龐大且持續性的軍事行動」，目的是阻止伊朗政權威脅美國及核心國安利益。

川普指出，美軍將摧毀伊朗飛彈能力與相關軍工設施，同時削弱其海軍戰力，並阻斷區域內由伊朗支持的武裝勢力。他強調，美國政策一向不容許伊朗取得核武，在他任內更是如此。

美國國防部隨後在社群平台宣布，此次軍事行動命名為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。

針對美方說法，伊朗方面則再次否認發展核武的指控，並表示若要達成任何協議，必須納入解除美國制裁的條件。

空襲鎖定高層　德黑蘭多處傳爆炸

伊朗半官方媒體塔斯尼姆社（Tasnim）指出，美以空襲期間，有7枚飛彈落在德黑蘭北部謝米蘭一帶，鄰近伊朗總統府及最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）寓所區域。美聯社亦報導，哈米尼辦公室周邊遭攻擊。

以色列消息人士向CNN透露，軍方鎖定目標除了哈米尼，還包括武裝部隊參謀總長墨沙維（Sayyid Abdolrahim Mousavi），以及總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）等人。

油價與金價恐飆升　全球市場警戒

隨著衝突擴大，市場高度關注能源運輸動脈是否受阻。伊朗過去曾揚言封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。若該航道中斷，分析師預估布蘭特原油價格可能迅速突破每桶100美元。

市場避險情緒同步升高，資金流向黃金等保值資產，國際金價被看好持續走揚。全球股市則可能面臨明顯賣壓。

若油價持續上漲，運輸與物流成本將被推升，恐再度帶動通膨壓力，使各國央行在利率政策上的操作空間更受限。

02/26 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美以聯手空襲！伊朗女子小學57死60傷　現場一片混亂悲痛
彩券行開出1.65億大獎！老闆剛迎回「神奇財神爺」就傳異象

美以空襲　伊朗女子小學57死60傷

即／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗襲擊

7國關閉中東領空　多家航空停飛一次看

快訊／美以攻擊伊朗　中國：立即停止

以媒：伊朗革命衛隊指揮官可能在空襲中喪生

CNN：伊朗不惜一切代價懲罰美國

阿聯酋緊急宣布：暫停往返杜拜航班

美國為什麼要打伊朗　川普揭軍事目的

即／日本滑雪場「雪崩」　台灣2旅客遭捲入

老公出軌！正宮看YT「自製炸彈」藏小三車底

川普真的對伊朗開火　民主黨議員炸鍋

怕惹火習　白宮下令暫擱置4200億對台軍售

比爾蓋茲「外遇對象」長相曝光！

即／以國電視台：空襲伊朗取得「巨大成功」

汐止「皇兒小舖」深夜大火！消防員灌救中

美以空襲　伊朗女子小學57死60傷

即／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗襲擊

快訊／23：49發生地震！台北感受搖晃

快訊／23:49宜蘭近海規模4.4「極淺層地震」　最大震度4級

7國關閉中東領空　多家航空停飛一次看

快訊／美以攻擊伊朗　中國：立即停止

網紅「一生叔叔」遭噴辣椒水！慘況曝光

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情也挨罵

郵局網路轉定存限額降至100萬　114萬戶受影響

台中暴力男球揮扁童　警逮人　

國光女神遭背叛LALA男友公開道歉

大樂透1.65億大獎一注獨得！獎落高雄

快訊／今彩539一次開出5注頭獎！

美軍中東部署　中國商用衛星全曝光

