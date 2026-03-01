　
社會 社會焦點 保障人權

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

記者邱中岳、柯振中／台北報導

藝人王陽明、《玩命關頭》「韓哥」姜成鎬228連假在南港內湖機廠停車場辦車聚，吸引超過千名車迷與大量車輛湧入，卻也因此出現聲音過大、多車違停，及交通堵塞等問題。警方獲報後啟動快打部隊疏導，並且共開罰53件違規。

明星號召吸車迷　人車湧入塞爆周邊道路

據了解，王陽明與電影《玩命關頭》影星「韓哥」姜成鎬，228假日晚間在台北市南港區內湖機廠停車場舉辦車聚活動，消息曝光後吸引大批車迷到場，現場人數超過千人。

▲▼王陽明、「韓哥」揪南港車聚變調。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲王陽明、「韓哥」揪南港車聚變調。（圖／記者邱中岳翻攝）

不過因活動未事先申請，且參加車輛眾多，導致停車場內與出入口周邊道路出現壅塞情形，並衍生違停與噪音擾民問題，引發民眾檢舉。不少人也在Threads上抱怨，「選在住宅區旁邊車聚，有夠沒水準」、「好車就算了，現場一堆改裝車瘋狂拉轉。」

▲▼王陽明、「韓哥」揪南港車聚變調。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲王陽明、「韓哥」揪南港車聚變調。（圖／記者邱中岳翻攝）

警啟動交通快打　強力取締違規

台北市政府警察局南港分局2月28日晚間7點多獲報後，立即啟動交通快打機制，動員警力到場疏導車流，並針對違規停車及改裝車輛加強取締。

▲▼王陽明、「韓哥」揪南港車聚變調。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲王陽明、「韓哥」揪南港車聚變調。（圖／記者邱中岳翻攝）

統計至2月28日深夜10點50分止，共取締53件交通違規，包括違規停車（含拖吊）37件、改裝車輛4件、行駛慢車專用道6件、行人違規2件、未打方向燈1件、違反禁止進入1件、未開頭燈1件及未繫安全帶1件。

警方籲活動應循合法程序

南港分局呼籲，民眾舉辦大型聚會活動應事先申請並配合相關規定，以免影響交通與公共秩序。警方也將持續加強取締，維護用路人權益。

ET快訊
美以聯手空襲！伊朗女子小學57死60傷　現場一片混亂悲痛
彩券行開出1.65億大獎！老闆剛迎回「神奇財神爺」就傳異象

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

