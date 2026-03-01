中東戰火升溫！7國關閉領空　全球多家航空緊急停飛一次看

▲伊朗發射飛彈攻擊美國海軍位於巴林的「第五艦隊」，中東多國已關閉領空。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

美國與以色列對伊朗發動空襲行動，中東情勢急遽升溫，全球多家航空公司28日陸續宣布暫停或調整中東航線。根據《路透》報導，目前伊朗、伊拉克、科威特、以色列與巴林上空航班幾乎全面淨空。

受軍事情勢影響，以色列、伊朗、伊拉克、巴林、卡達、科威特及約旦相繼關閉領空。歐盟航空安全總署（EASA）也發布警示，建議航空公司避開受衝突波及的空域，以確保飛安。

▲中東戰火升溫衝擊全球！多家航空公司停飛。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）



多家國際航空業者緊急調整航班安排。英國航空（British Airways）宣布取消3月3日前飛往特拉維夫與巴林的班機，同時停飛28日前往約旦安曼的航班。俄羅斯交通部則表示，俄籍航空公司已全面暫停飛往伊朗及以色列的航線。

德國漢莎航空（Lufthansa）指出，28日及29日往返杜拜的航班將暫停營運，飛往特拉維夫、貝魯特與安曼的服務也延後至3月7日後再行評估。法國航空（Air France）與伊比利亞航空公司（Iberia Airlines）同樣取消特拉維夫相關航班。威茲航空（Wizz Air）則即刻停止往返以色列、杜拜、阿布達比與安曼的飛航服務。

亞洲航空業者也加入停飛行列。印度航空（Air India）等公司已暫停多條中東航線，密切關注區域局勢發展。

總部設於杜拜的阿聯酋航空（Emirates）透過社群平台X說明，因多國關閉領空，部分往返杜拜的航班將暫時取消。其關係企業杜拜航空（flydubai）亦宣布28日停飛，後續將視情況調整。

此外，卡達航空（Qatar Airways）、科威特航空（Kuwait Airways）與土耳其航空（Turkish Airlines）也取消多個區域航班。荷蘭皇家航空（KLM）原訂3月1日暫停阿姆斯特丹往返特拉維夫服務，如今提前至28日全面取消剩餘班次。維珍航空（Virgin Atlantic）則調整部分航線，避開伊拉克上空。未來多國航班是否恢復，仍須視區域安全情勢而定。