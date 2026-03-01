　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

收假日「國道11路段」易塞　國5可能龜速11小時

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲今收假日預估國道交通量為平常1.2倍。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今(1日)是228連假最後一天假期，國道將湧現北返收假車流，國道估有11處路段易塞，國5北上車潮上午10時後就會出現，晚間9時後紓解，北上路段可能連塞11小時。

今天為和平紀念日連假收假日，高公局預估，今國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局預判國道今有11處重點壅塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道北向用路人，南部地區可於上午9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

國道今相關疏導措施，包括12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／杜拜機場遭擊中！
快訊／川普證實：伊朗最高領袖哈米尼遭斬首

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明「全台下3天」　雨最大地區曝

「1年闖紅燈3次」強制回訓！3月新制整理　北市「育兒減工時」開跑

收假日「國道11路段」易塞　國5可能龜速11小時

快訊／23:49宜蘭近海規模4.4「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／23：49發生地震！台北感受搖晃

暨大緬甸特輔班114學年度上路　接收台師大145僑生擴大全國招收量能

快訊／今彩539一次開出5注頭獎！　3000萬落在北中南5縣市

快訊／春節加碼大樂透、今彩539開獎　中獎號碼一次看

228紀念日79週年！台北101點燈畫面曝　賈永婕捐22.8萬

美以空襲伊朗　觀光署：暫無台灣團通報

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

喊話伊朗人民「推翻神權暴政」　納坦雅胡：將威脅全人類

乳牛貓伸懶腰也要奴才幫忙　打超大哈欠：很冷偶不想動

以色列開戰！防長證實「對伊朗發動打擊」　德黑蘭傳爆炸

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

明「全台下3天」　雨最大地區曝

「1年闖紅燈3次」強制回訓！3月新制整理　北市「育兒減工時」開跑

收假日「國道11路段」易塞　國5可能龜速11小時

快訊／23:49宜蘭近海規模4.4「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／23：49發生地震！台北感受搖晃

暨大緬甸特輔班114學年度上路　接收台師大145僑生擴大全國招收量能

快訊／今彩539一次開出5注頭獎！　3000萬落在北中南5縣市

快訊／春節加碼大樂透、今彩539開獎　中獎號碼一次看

228紀念日79週年！台北101點燈畫面曝　賈永婕捐22.8萬

美以空襲伊朗　觀光署：暫無台灣團通報

美軍：成功防禦伊朗數百次反擊　未傳出人員傷亡

明「全台下3天」　雨最大地區曝

杜拜機場遭擊中！　旅客驚惶撤離機場影片曝光

快訊／川普證實：伊朗最高領袖哈米尼遭斬首

「1年闖紅燈3次」強制回訓！3月新制整理　北市「育兒減工時」開跑

收假日「國道11路段」易塞　國5可能龜速11小時

2026球鞋趨勢！NB美製990v4 Olive　Supreme聯名Nike AF1突破性新配色

快訊／汐止「皇兒小舖」深夜大火　負責人：我會振作

旅美幫全員到齊　中華隊1日宮崎暖身首度「完全體」亮相

快訊／伊朗最高領袖哈米尼傳遭斬首！　以總理：人已經不在了

【爆炸瞬間曝】美軍「第五艦隊」基地遇襲！　遭伊朗發射飛彈

生活熱門新聞

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情也挨罵

快訊／23:49宜蘭近海規模4.4「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／23：49發生地震！台北感受搖晃

快訊／今彩539一次開出5注頭獎！

元宵節水氣最猛「全台有雨」　高山可望追雪

郵局網路轉定存限額降至100萬　114萬戶受影響

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

日本逛一半！2台人「日幣換算台幣」算法驚呆

228紀念日79週年！台北101點燈畫面曝

快訊／春節加碼大樂透開獎　獎號一次看

約吃飯提早抵達「突傳來1訊息」惹火友人！網吵翻

真的故意的！最新發票「這錯字找超久」驚呆了

更多熱門

相關新聞

國道連8起事故　下午湧北返車流「12路段易塞」

國道連8起事故　下午湧北返車流「12路段易塞」

今日（28日）為和平紀念日連假第2天，上午國道連8起事故一度造成回堵，高公局研判下午將有收假車潮，國道12處路段車多易塞。

5歲兒墜嘉南大圳亡！母心碎：能不能說只是玩笑

5歲兒墜嘉南大圳亡！母心碎：能不能說只是玩笑

省公路下午估15處易塞　清境、日月潭恐車多

省公路下午估15處易塞　清境、日月潭恐車多

國道上午防8處地雷　高公局：南下改午後出發

國道上午防8處地雷　高公局：南下改午後出發

228連假次日「國道18處塞點」　國5北上堵到午夜

228連假次日「國道18處塞點」　國5北上堵到午夜

關鍵字：

國道車潮228連假交通易塞塞車高公局

讀者迴響

熱門新聞

7國關閉中東領空　多家航空停飛一次看

即／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗襲擊

汐止「皇兒小舖」深夜大火！消防員灌救中

美以空襲　伊朗女子小學57死60傷

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情也挨罵

快訊／23:49宜蘭近海規模4.4「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／美以攻擊伊朗　中國：立即停止

快訊／23：49發生地震！台北感受搖晃

台中暴力男球揮扁童　警逮人　

網紅「一生叔叔」遭噴辣椒水！慘況曝光

美國為什麼要打伊朗　川普揭軍事目的

國光女神遭背叛LALA男友公開道歉

快訊／今彩539一次開出5注頭獎！

大樂透1.65億大獎一注獨得！獎落高雄

快訊／川普證實：伊朗最高領袖哈米尼遭斬首

更多

最夯影音

更多
伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面