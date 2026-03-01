收假日「國道11路段」易塞　國5可能龜速11小時

▲今收假日預估國道交通量為平常1.2倍。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今(1日)是228連假最後一天假期，國道將湧現北返收假車流，國道估有11處路段易塞，國5北上車潮上午10時後就會出現，晚間9時後紓解，北上路段可能連塞11小時。

今天為和平紀念日連假收假日，高公局預估，今國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判國道今有11處重點壅塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道北向用路人，南部地區可於上午9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

國道今相關疏導措施，包括12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。