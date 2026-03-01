平溪天燈節人潮擠爆母子走失　瑞芳警跨縣市協尋助板橋重逢

▲平溪天燈節人潮擠爆母子失散，瑞芳警調閱接駁車監視器助團圓。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市平溪天燈節2月27日晚間吸引大量國內外遊客湧入，散場時人潮擠爆會場，一對母子在人海中不慎失散。66歲陳姓婦人遍尋不著就讀國中的兒子，焦急向瑞芳警分局求助，警方透過跨單位協尋與科技調閱監視器，最終確認少年已自行搭車至板橋車站，並護送母親前往會合，母子重逢時緊緊相擁，陳女紅著眼眶向員警連聲道謝。

警方表示，今年平溪天燈節分9波施放天燈，活動現場人潮洶湧。2月27日晚間7時30分許，陳姓婦人帶著兒子參加活動，離場過程中因人流密集不慎走散，陳女遍尋未果，情緒慌亂向現場員警求助。

平溪分駐所所長謝承軒獲報後，立即向分局長高繼鴻回報，並啟動全面協尋機制，通報勤務指揮中心、各交通崗哨及大會廣播系統，同步聯繫鄰近警察機關展開跨單位查找。謝承軒也在現場來回穿梭搜尋，全程陪伴並安撫陳女情緒。

▲分局長高繼鴻（右）安撫陳女表示「孩子一定也在找媽媽，我們警察不能放棄」。

由於現場搜尋未果，警方進一步分析動線，發現母子係自台北市動物園捷運站搭乘接駁車前往會場，隨即聯繫台北捷運公司協助調閱10多班接駁車監視器畫面，逐一比對後，終於確認少年已自行搭車前往板橋車站。

考量天燈節期間交通管制嚴格，警方當機立斷派員駕車載送陳女前往板橋會合。歷經3個多小時搜尋後，母子終於在板橋車站重聚，母親緊抱孩子，現場員警也鬆了一口氣。

分局長高繼鴻安撫陳女表示，「孩子一定也在找媽媽，我們警察不能放棄。」陳女感動說，原以為只能在人潮中無助等待，沒想到警方迅速動員、跨縣市聯繫協助，「如果沒有這麼用心，我真的不知道該怎麼辦。」

瑞芳警分局指出，天燈節期間已預先建置跨機關聯繫機制與應變SOP，透過科技輔助、廣播協尋、動線分析及機動跨縣市調度，成功完成本次尋人任務，也展現大型國際觀光活動中雙北合作的安全治理與即時應變能力。