民生消費

速食店應援Team Taiwan　頂呱呱一斤雞6折、達美樂披薩半價

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲速食店應援WBC優惠一次看。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

2026世界棒球經典賽（WBC）即將開打，多家速食店祭出「限時應援優惠」為Team Taiwan加油。頂呱呱有一斤雞加地瓜薯條下殺6折、繼光香香雞送地瓜球及可樂，肯德基7塊咔啦脆雞299元、達美樂則推指定披薩半價。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞祭出最新優惠券。※點圖放大

●麥當勞
麥當勞3月31日前祭出「一起挺優惠券」，有38種優惠組合，整張券最高省2538元。優惠包含薯餅2件59元、豬肉滿福堡2件69元、大薯2份及6塊麥克雞塊2件99元；可口可樂、焦糖奶茶、金選美式咖啡等買1送1；還有「美味飽送101元起」、「雙人共享餐」、早餐時段「元氣先發」、「早安共享」等多種優惠組合。

麥當勞歡樂送3月底前推出「多人共享挺台灣應援餐」，包含4個指定主餐、2包大薯、30塊麥克雞塊與4杯38元飲品只要666元。

●肯德基
肯德基3月9日前推「一起看比賽，挺你到炸」優惠組合，包括「7塊咔啦脆雞299元（優惠碼：50483）」、「原味蛋撻禮盒199元（優惠碼：50484）」。

▲▼繼光香香雞。（圖／記者蕭筠攝）

▲繼光香香雞送地瓜球、可樂應援Team Taiwan。（圖／記者蕭筠攝）

●繼光香香雞
繼光香香雞明（2日）起至3月17日推出Team Taiwan應援優惠，「全品項任選3樣送甜心地瓜球1份」、「全品項任選4樣，送甜心地瓜球及可樂」。桃園機場管制區內門市不適用。

●漢堡王
漢堡王3月3日至17日祭出「呷肉霸看棒球」優惠，「四層無麵包小肉霸餐」189元，內含小份薯條、中杯飲料，加5元飲料可換小杯玉米濃湯；「雙層無麵包小肉霸餐」139元，內含小份薯條、中杯飲料，加5元飲料換小杯玉米濃湯，機場店、兒童樂園店、科技廠店不適用。

▲▼頂呱呱《一棒出雞！勇奪一金》活動。（圖／業者提供）

▲頂呱呱享台味一金雞6折優惠。（圖／業者提供）

●頂呱呱
頂呱呱3月4日至10日祭出「一棒出雞！勇奪一金」活動，可享「台味一金雞特價249元」，內含經典一斤雞600克、地瓜薯條1份，較原價418元打6折；以及辣味雞翅2入特價99元。桃園機場、松山機場、南港LaLaport門市不適用。

●21風味館
21風味館（21PLUS）3月17日前推「吃烤雞挺棒球」，香草烤半雞249元再送香脆炸雞1塊、香草烤雞480元送香脆炸雞2塊。21TOGO、竹科台積、台大微風等門市及Uber Eats、foodpanda、foodomo不適用。

●達美樂
達美樂開賣球賽期間限定「吃爆四強」披薩，推出「日式章魚燒」、「韓風泡菜豬」、「澳洲BBQ雙腸」與「捷克奶油烤雞」，限時外帶半價優惠只要340元（優惠代碼：911480）。

3月2日至8日另提供「應援棒球套餐」，內含吃爆四強披薩1個、全壘打強棒麵包、棒球披薩馬芬、三振對手蒜味巴掌麵包、骰到六可可馬芬及1.25L 大可樂，售價799元（優惠代碼：831116），各店售完為止。加碼外帶大披薩買1送1，再送大可樂（優惠代碼：131169）。

02/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

阿曼斡旋談判「美伊仍開轟」！　各國反應一次看
舒淇罕見短髮亮相！　「49歲真實狀態」美到秒衝熱搜
快訊／桃園高鐵南路死亡車禍　2死1命危
吳中純女兒怨「醫師不知開心什麼」炎上！　痛訴：只是問他笑什麼
打破夜襲慣例！　美以「白晝動武」反常戰術揭秘
已婚男師帶女學生「摩鐵躲雨」！她告性侵後墜樓亡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

旅美幫到齊　中華隊1日首度「完全體」

中華隊2月28日從桃園搭乘包機抵達宮崎，不過「旅美幫」則分批自行前往報到，包括4名投手沙子宸、莊陳仲敖、林昱珉、林維恩，以及2名野手鄭宗哲、李灝宇陸續會合。3月1日練球時，將首度以「完全體」陣容亮相。

山本由伸+宮城大彌　日媒預測對台灣上演王牌接力

大谷翔平傳說！160公尺轟上看台5樓

德克士3/1、14登場台北燈節送優惠

中華隊搭華航出征經典賽　「Team Taiwan主題包機」曝光

