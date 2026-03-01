　
地方 地方焦點

基隆捷運帶動北五堵轉型　智慧科技園區成大台北新門戶

▲基隆捷運帶動北五堵轉型。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆智慧科技園區專案會議。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆捷運建設持續推進，基隆市政府宣布，未來捷運自汐止進入基隆的第一站SB18「北五堵站」周邊，將推動「基隆智慧科技園區」開發計畫，導入產業、商業、住宅與休閒整合模式，打造「出站即辦公、下班即生活」的新型態城市節點，定位為銜接大台北的重要核心門戶。

行政院已於2024年核定「基隆南港間通勤軌道建設計畫」，由新北市政府負責興建與營運，優先推動第一階段南港至八堵段，全長約15.6公里，目前基本設計工程經費已送行政院公共工程委員會審議，地下段統包工程也於去年12月完成上網公告，工程持續向前邁進。

▲基隆捷運帶動北五堵轉型。（圖／記者郭世賢翻攝）

市府指出，北五堵站基地位於台聯貨櫃與長春貨櫃兩塊土地之間，智慧科技園區總面積約30公頃，規畫南北17個街廓、共25棟建築物，未來將透過空橋系統串聯各棟建物，如同「空中的道路」，形成立體步行與交流空間。

日前市府召開跨局處專案會議，研議借鏡香港環球貿易廣場（ICC）開發經驗，導入「垂直城市」概念，改善傳統產業園區白天壅塞、夜晚冷清的單一機能問題。香港ICC模式以交通樞紐為核心，整合地鐵、商辦、住宅與公共空間，並透過天橋系統打造完整立體連通網絡。

▲基隆捷運帶動北五堵轉型。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑表示，智慧科技園區將以捷運為核心，整合商務辦公、科技研發、居住及休閒機能，透過調整產業、商業與住宅的最佳黃金比例，讓民眾「出站即辦公、下班即生活」，並依市場需求滾動檢討產業與住宅配置，使開發能隨產業變遷持續優化。

市府秘書長方定安指出，計畫核心在於建構完整的高科技產業生活圈，透過土地使用與大眾運輸整合，加速基隆產業轉型，帶動北五堵發展成為連結大台北的重要門戶。

▲基隆捷運帶動北五堵轉型。（圖／記者郭世賢翻攝）

在住宅配套方面，都發處長謝孝昆說明，未來招商將優先朝在地青年就業與安居需求規畫，推動中、小坪數住宅產品，提供青年族群多元居住選擇。

此外，考量基隆多雨氣候，園區產辦與商辦建築將採節能玻璃帷幕設計，營造智慧科技意象；住宅則結合複層植生與複層式露台，提高綠化比例，打造兼具高科技感與生態綠美學的智慧科技園區，為基隆城市發展開啟新階段。

