基隆市立游泳池升級翻新亮相　試營運3個月門票8折優惠

▲告別45年老舊設施，基隆市立游泳池翻新重新亮相。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市立游泳池使用逾45年，因設施老舊及池體滲水等安全疑慮，市府封館3個月進行整修，完成結構補強、照明改善及設施升級工程，全面提升運動安全與使用舒適度。整修後將於3月1日重新開放，並試營運至5月31日止，期間市民購票入場可享8折優惠，邀請民眾重返煥然一新的游泳環境。

基隆市立游泳池自1980年完工啟用以來，一直是基隆市民游泳運動與訓練的重要場域，但隨著使用年限增加，場館逐漸出現泳池結構下方滲水、照明不足、磁磚破損，以及跳水訓練設施不符現行標準等問題，影響使用安全與運動品質。市府經盤點場館狀況後，向教育部體育署申請「優化運動場館及環境計畫」，成功爭取1300萬元修繕經費，並於去年9月啟動改善工程。

市立體育場長林柏樹表示，此次整修以「結構安全」與「使用品質提升」為核心，工程內容包括地下室管線混凝土裂縫灌注補強、拆除並封閉泳池玻璃窗，以及在地下2樓地坪新增排水溝與不銹鋼板，有效改善長期漏水問題，提升整體場館耐久性。

在內部設施方面，工程同步修補觀眾席磁磚，並全面提升泳池側邊照明亮度，改善過去場館光線昏暗的情形；同時新增符合競賽規範的跳水台，未來可作為中小學運動會選拔及相關賽事使用，使場館功能更加完善。

基隆市政府表示，此次封館整修旨在為市民打造安全、明亮且友善的運動環境，期盼3月1日重新開放後，吸引更多市民重返泳池運動休閒。市府也強調，除改善市立游泳池外，未來將持續優化校園游泳池設備與環境，全面提升基隆市水域運動發展品質。