　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北林口竹林山寺櫻花盛開　粉色古剎成春日賞櫻熱點

▲新北林口竹林山寺櫻花盛開。（圖／新北市景觀處提供）

▲粉色櫻花點綴莊嚴典雅的廟宇建築，形成一幅充滿詩意的春日畫卷。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春日櫻花浪漫綻放，新北市林口區賞櫻名所竹林山寺（竹林山觀音寺）迎來一年一度花季盛況。新北市政府景觀處表示，竹林山寺不僅是地方重要宗教信仰中心，環繞寺院栽種的櫻花林更讓古剎在春季披上粉色外衣，成為民眾春遊踏青、賞花祈福的熱門景點。

景觀處指出，竹林山觀音寺每逢春季櫻花陸續綻放，常見品種包括山櫻花、吉野櫻及八重櫻，花期自1月底一路延續至3月。現階段山櫻花花期已接近尾聲，接續登場的吉野櫻正蓄勢待發，粉嫩花朵沿著寺院階梯、庭園水池與步道盛開，與莊嚴典雅的廟宇建築及藍天景色相互輝映，構成如詩如畫的春日景致。

▲新北林口竹林山寺櫻花盛開。（圖／新北市景觀處提供）

▲林口竹林山寺不僅是當地著名的宗教聖地，更是春季不可錯過的賞櫻勝地。

不少攝影愛好者與參拜民眾趁著花期前來賞櫻拍照，清晨陽光灑落花間、午後微風輕拂花瓣，皆呈現不同風貌，也讓竹林山寺成為春季打卡熱點。民眾除可欣賞櫻花美景，也能入寺參拜祈福，為新的一年祈求平安順遂。

景觀處長林俊德表示，春季正值百花齊放時節，除了竹林山寺外，也推薦民眾順遊林口社區運動公園，園區擁有廣闊草地與特色共融遊戲場，適合親子賞花、野餐與休憩，享受春日戶外時光。

景觀處提醒，想掌握新北市各地最新櫻花花況，可至「花見櫻花季」官網查詢，或追蹤臉書「賞花快報」粉絲專頁，即時掌握第一手賞花資訊，把握櫻花最美時刻。

▲新北林口竹林山寺櫻花盛開。（圖／新北市景觀處提供）

▲林口區的竹林山寺迎來一年一度的櫻花盛放時期，歡迎前來賞櫻祈福。

【更多新聞】

►詐團愛車法拍！賓士G63越野車2／25基隆競標　投標要先付50萬

►2鼠天花板打架一起掉下來！客人狂逃　咖啡店老闆無奈：我也怕

►快訊／放棄角逐7連霸！新北議員周雅玲確定裸退...親揭轉換跑道

►基隆雨夜驚魂！轎車撞倒斑馬線「跑步」行人　驚險畫面曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美以聯手空襲！伊朗女子小學57死60傷　現場一片混亂悲痛
彩券行開出1.65億大獎！老闆剛迎回「神奇財神爺」就傳異象

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北林口竹林山寺櫻花盛開　粉色古剎成春日賞櫻熱點

基隆市立游泳池升級翻新亮相　試營運3個月門票8折優惠

基隆捷運帶動北五堵轉型　智慧科技園區成大台北新門戶

基隆佛教會新春團拜　副市長邱佩琳祈祝國泰民安

台東原民部落與虎科大合力研發　在地月桃假莖纖維材料技術創新局

日本311震災將屆15周年　海嘯提琴來台演奏希望樂章

侯怡君主持、李翊君潘越雲熱唱　南投燈會民歌年代風華夜座無虛席

萬盞燈籠點亮斗六夜　燈海節三天湧人潮

清境農場與泰國農學重鎮簽署合作備忘錄　臺泰農業交流再添新頁

桃市228事件79週年追思　張善政盼團結取代對立、共創安定未來

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

喊話伊朗人民「推翻神權暴政」　納坦雅胡：將威脅全人類

以色列開戰！防長證實「對伊朗發動打擊」　德黑蘭傳爆炸

乳牛貓伸懶腰也要奴才幫忙　打超大哈欠：很冷偶不想動

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

新北林口竹林山寺櫻花盛開　粉色古剎成春日賞櫻熱點

基隆市立游泳池升級翻新亮相　試營運3個月門票8折優惠

基隆捷運帶動北五堵轉型　智慧科技園區成大台北新門戶

基隆佛教會新春團拜　副市長邱佩琳祈祝國泰民安

台東原民部落與虎科大合力研發　在地月桃假莖纖維材料技術創新局

日本311震災將屆15周年　海嘯提琴來台演奏希望樂章

侯怡君主持、李翊君潘越雲熱唱　南投燈會民歌年代風華夜座無虛席

萬盞燈籠點亮斗六夜　燈海節三天湧人潮

清境農場與泰國農學重鎮簽署合作備忘錄　臺泰農業交流再添新頁

桃市228事件79週年追思　張善政盼團結取代對立、共創安定未來

賓士慶祝汽車發明140周年「商旅車推紀念版」！增多項高階配備更香

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

新北林口竹林山寺櫻花盛開　粉色古剎成春日賞櫻熱點

《鬼滅之刃》禰豆子咬竹子「現實不存在」　日教授論文提多點證名

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

快訊／高雄果嶺公園旁深夜大火！消防員破門灌救

中東戰火升溫！7國關閉領空　全球多家航空緊急停飛一次看

基隆市立游泳池升級翻新亮相　試營運3個月門票8折優惠

快訊／汐止「皇兒小舖」深夜大火！濃煙狂竄嚇壞居民　消防員灌救中

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

【說好的討厭？】爸撿紙箱幫貓DIY用品！示範怎麼爬貓柱滿滿寵溺❤️

地方熱門新聞

走失童哭累枕陌生大腿　暖心嬤撐傘守護

鹿耳門花火迎春登場！高空煙火×無人機大秀萬人齊聚迎福氣

桃園228追思　張善政籲珍惜民主和平

火舞閃耀左鎮夜空！南消進校園宣導把防災觀念一起點亮

「光之新徑－嘉義夢」×「再。嘉義」燈區正式啟動

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

南投燈會民歌年代風華夜座無虛席

在地月桃假莖纖維材料技術創新局

萬盞燈籠點亮斗六夜　燈海節三天湧人潮

311海嘯提琴來台演奏希望樂章

基隆捷運導向開發　北五堵定位銜接大台北

獻花默哀悼英魂　雲林各界齊聚紀念228

基隆市立游泳池翻新亮相　試營運門票8折優惠

基隆佛教會新春團拜　邱佩琳祈祝國泰民安

更多熱門

相關新聞

育兒減工時　李四川：若試辦成功新北可跟進

育兒減工時　李四川：若試辦成功新北可跟進

台北市長蔣萬安昨天拋出3月起試辦「育兒減少工時計畫」，要營業登記在北市的企業不減薪，讓設籍台北、家中有12歲以下孩子需接送的在職育兒爸媽，每天減少工作1小時，市府將補助企業8成工資，每人最高1萬5000元、每企業總補助10萬元，不過，其餘五都的反應卻顯得相對保守。即將投入新北市長選戰的台北市副市長李四川今（26日）表示，如果試辦成功，新北有可採用的部分，將會檢討跟進。

蔣萬安推「育兒日減1小時工時」　新北：將評估配套打造友善職場

蔣萬安推「育兒日減1小時工時」　新北：將評估配套打造友善職場

讓長輩回家不再是壓力！　蘇巧慧催生鶯歌車站電扶梯

讓長輩回家不再是壓力！　蘇巧慧催生鶯歌車站電扶梯

福隆國際單車客迷航　瑞芳警「雙聲道」救援

福隆國際單車客迷航　瑞芳警「雙聲道」救援

九份走春湧車潮　瑞芳警超前部署交通不卡關

九份走春湧車潮　瑞芳警超前部署交通不卡關

關鍵字：

新北市賞櫻竹林山寺

讀者迴響

熱門新聞

汐止「皇兒小舖」深夜大火！消防員灌救中

美以空襲　伊朗女子小學57死60傷

快訊／23：49發生地震！台北感受搖晃

即／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗襲擊

快訊／23:49宜蘭近海規模4.4「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／美以攻擊伊朗　中國：立即停止

郵局網路轉定存限額降至100萬　114萬戶受影響

網紅「一生叔叔」遭噴辣椒水！慘況曝光

台中暴力男球揮扁童　警逮人　

國光女神遭背叛LALA男友公開道歉

大樂透1.65億大獎一注獨得！獎落高雄

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情也挨罵

快訊／今彩539一次開出5注頭獎！

元宵節水氣最猛「全台有雨」　高山可望追雪

美軍中東部署　中國商用衛星全曝光

更多

最夯影音

更多
伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面