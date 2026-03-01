新北林口竹林山寺櫻花盛開　粉色古剎成春日賞櫻熱點

▲粉色櫻花點綴莊嚴典雅的廟宇建築，形成一幅充滿詩意的春日畫卷。（圖／新北市景觀處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

春日櫻花浪漫綻放，新北市林口區賞櫻名所竹林山寺（竹林山觀音寺）迎來一年一度花季盛況。新北市政府景觀處表示，竹林山寺不僅是地方重要宗教信仰中心，環繞寺院栽種的櫻花林更讓古剎在春季披上粉色外衣，成為民眾春遊踏青、賞花祈福的熱門景點。

景觀處指出，竹林山觀音寺每逢春季櫻花陸續綻放，常見品種包括山櫻花、吉野櫻及八重櫻，花期自1月底一路延續至3月。現階段山櫻花花期已接近尾聲，接續登場的吉野櫻正蓄勢待發，粉嫩花朵沿著寺院階梯、庭園水池與步道盛開，與莊嚴典雅的廟宇建築及藍天景色相互輝映，構成如詩如畫的春日景致。

▲林口竹林山寺不僅是當地著名的宗教聖地，更是春季不可錯過的賞櫻勝地。

不少攝影愛好者與參拜民眾趁著花期前來賞櫻拍照，清晨陽光灑落花間、午後微風輕拂花瓣，皆呈現不同風貌，也讓竹林山寺成為春季打卡熱點。民眾除可欣賞櫻花美景，也能入寺參拜祈福，為新的一年祈求平安順遂。

景觀處長林俊德表示，春季正值百花齊放時節，除了竹林山寺外，也推薦民眾順遊林口社區運動公園，園區擁有廣闊草地與特色共融遊戲場，適合親子賞花、野餐與休憩，享受春日戶外時光。

景觀處提醒，想掌握新北市各地最新櫻花花況，可至「花見櫻花季」官網查詢，或追蹤臉書「賞花快報」粉絲專頁，即時掌握第一手賞花資訊，把握櫻花最美時刻。

▲林口區的竹林山寺迎來一年一度的櫻花盛放時期，歡迎前來賞櫻祈福。