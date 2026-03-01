　
境外新生註冊破2.4萬「6年狂增81%」　這3所私立大學最多

▲台南市勞工局協同崑山科技大學前往冠亞豐科技公司，訪視於該公司工讀之新南向國際專班境外生及畢業留台工作之白領移工，關懷其求學及工作的情形並致贈中秋月餅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲大專境外新生註冊連續2年超過2萬人，私立崑山科大為境外生主要就讀學校之一。（圖／記者林東良翻攝）

記者許敏溶／台北報導

根據教育部最新統計，114學年大專校院境外新生註冊人數達2.4萬人，連續兩年超過2萬人，且6年來增加1.1萬人，成長幅度達81%。其中，超過7成就讀私立大專校院，以崑山科大、龍華科大、中華大學為主，學生則來自越南、印尼、馬來西亞等國，顯示新南向帶來的境外生已成為國內私校重要生源。

國內受少子化海嘯影響，私校停招停辦消息頻傳。但在政府大力推動下，大專校院境外新生註冊率卻呈現逐年上揚趨勢。

根據教育部最新統計，109學年境外新生註冊人數（含研究所及附設進修學校）為1萬3492人，到114學年已達2萬4470人，比去年2萬1969人增加超過2千人，且連續兩年超過2萬人，若和109學年相比，6年來增加約1.1萬人，成長幅度達81%。

特別的是，2.4萬名境外註冊的新生當中，高達1萬7613人、約72%就讀國內私立大專校院，也寫下107學年至今占比最高紀錄。

而在境外生總數部分，教育部統計顯示，114學年大專校院境外生總數達14萬417人。114學年前4名國家人數分別為越南5萬2974人（占比37.73%）、印尼1萬8740人（13.15%）、馬來西亞8740人（6.22%）、日本8728人（6.22%），若和去年12.3萬人相比，今年境外生又增加近1.7萬人。

教育部說明，根據109學年至114學年大專校院境外新生實際註冊人數統計，增加幅度私校前3名分別為崑山科技大學、龍華科技大學、中華大學，國立大學第一名則是台灣師範大學，而學生來源國則以越南、印尼、馬來西亞等國為主。

教育部指出，為吸引外國學生來台，透過辦理「新南向產學合作國際專班」、「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫」及「促進國際生來臺暨留臺實施計畫」，提供各大專校院國際招生彈性措施，有效擴充生源。新型專班則為「促進國際生來台暨留台實施計畫」中，擴大招收新南向國家學生管道之一。另到114年底止，在越南、印尼、菲律賓及泰國，成立海外基地提供華語先修及新型專班招生功能。

02/26 全台詐欺最新數據

逃伊朗戰火！　瘋傳「一張機票2540萬」
王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警取締53件違規
快訊／杜拜五星飯店遭擊中
中東戰火升溫！7國關領空　多家航空停飛一次看
為什麼要打伊朗？　川普曝真正目的

出門見朋友　女大生遭砂石車輾斃

出門見朋友　女大生遭砂石車輾斃

新北市八里區昨日（27日）下午發生一起死亡車禍！一名就讀勤益科大的22歲越南籍范姓女大生，騎乘機車行經八里路段時，遭一輛同向的曳引砂石車捲入車底。范女當場遭巨輪輾過，腹部重創導致臟器外露。據悉，范女出門前才跟室友說「要去見朋友」，未料這一去竟成永別，魂斷異鄉。

今年首例境外移入麻疹　8個月男嬰發燒、咳嗽

今年首例境外移入麻疹　8個月男嬰發燒、咳嗽

台南市勞工局新春團拜境外生感受台灣年味直呼好溫暖

台南市勞工局新春團拜境外生感受台灣年味直呼好溫暖

越南妻「地震太可怕」拒回台　夫心碎離婚

越南妻「地震太可怕」拒回台　夫心碎離婚

石虎遭槍殺身亡！主嫌判決出爐

石虎遭槍殺身亡！主嫌判決出爐

