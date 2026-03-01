境外新生註冊破2.4萬「6年狂增81%」　這3所私立大學最多

▲大專境外新生註冊連續2年超過2萬人，私立崑山科大為境外生主要就讀學校之一。（圖／記者林東良翻攝）

記者許敏溶／台北報導

根據教育部最新統計，114學年大專校院境外新生註冊人數達2.4萬人，連續兩年超過2萬人，且6年來增加1.1萬人，成長幅度達81%。其中，超過7成就讀私立大專校院，以崑山科大、龍華科大、中華大學為主，學生則來自越南、印尼、馬來西亞等國，顯示新南向帶來的境外生已成為國內私校重要生源。

國內受少子化海嘯影響，私校停招停辦消息頻傳。但在政府大力推動下，大專校院境外新生註冊率卻呈現逐年上揚趨勢。

根據教育部最新統計，109學年境外新生註冊人數（含研究所及附設進修學校）為1萬3492人，到114學年已達2萬4470人，比去年2萬1969人增加超過2千人，且連續兩年超過2萬人，若和109學年相比，6年來增加約1.1萬人，成長幅度達81%。

特別的是，2.4萬名境外註冊的新生當中，高達1萬7613人、約72%就讀國內私立大專校院，也寫下107學年至今占比最高紀錄。

而在境外生總數部分，教育部統計顯示，114學年大專校院境外生總數達14萬417人。114學年前4名國家人數分別為越南5萬2974人（占比37.73%）、印尼1萬8740人（13.15%）、馬來西亞8740人（6.22%）、日本8728人（6.22%），若和去年12.3萬人相比，今年境外生又增加近1.7萬人。

教育部說明，根據109學年至114學年大專校院境外新生實際註冊人數統計，增加幅度私校前3名分別為崑山科技大學、龍華科技大學、中華大學，國立大學第一名則是台灣師範大學，而學生來源國則以越南、印尼、馬來西亞等國為主。

教育部指出，為吸引外國學生來台，透過辦理「新南向產學合作國際專班」、「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫」及「促進國際生來臺暨留臺實施計畫」，提供各大專校院國際招生彈性措施，有效擴充生源。新型專班則為「促進國際生來台暨留台實施計畫」中，擴大招收新南向國家學生管道之一。另到114年底止，在越南、印尼、菲律賓及泰國，成立海外基地提供華語先修及新型專班招生功能。